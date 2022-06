Meta enquête sur un possible abus de ses ressources par Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg sous le coup d'une enquête interne par Meta. Elle aurait détourné les ressources de l'entreprise pour ses propres besoins.

Les avocats de Meta mènent actuellement une enquête concernant la COO sortante, Sheryl Sandberg. Elle aurait abusé des ressources de l’entreprise, selon The Wall Street Journal. L’article explique que l’enquête remonte jusqu’à “plusieurs années” et s’intéresse plus particulièrement au travail des employés de Meta sur des projets personnels de Sheryl Sandberg.

Sheryl Sandberg sous le coup d’une enquête interne par Meta

Lorsque la directrice des opérations avait annoncé son départ de la firme de Menlo Park, The Wall Street Journal rapportait que l’entreprise voulait notamment savoir si elle avait détourné les ressources de la compagnie pour préparer son futur mariage. Aujourd’hui, le journal américain dévoile quelques détails au sujet de cette enquête.

Elle aurait détourné les ressources de l’entreprise pour ses propres besoins

Les avocats de Meta s’intéressent particulièrement au rôle des employés de Facebook dans la fondation de Sheryl Sandberg Lean In, et leur travail dans la promotion de son récent livre, Option B. L’entreprise voudrait aussi savoir si la femme d’affaires a fait appel à des employés de Facebook pour tenter d’étouffer une histoire négative au sujet de son ancien partenaire, le PDG d’Activision, Bobby Kotick. La société pourrait chercher à faire dévier d’éventuelles craintes réglementaires si un tel travail n’a pas été correctement déclaré à la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon les résultats de l’enquête, Sheryl Sandberg pourrait devoir “rembourser l’entreprise pour le temps passé par les employés sur ses projets personnels”, selon le rapport.

Cette enquête est révélatrice du changement de statut de Sheryl Sandberg au sein de l’entreprise ces dernières années. Comme The Wall Street Journal le précise, les vies personnelles de Sheryl Sandberg et de Mark Zuckerberg sont extrêmement liées à la société. Meta dépense des millions de dollars chaque année pour leur sécurité personnelle et leurs frais de déplacement et les deux cadres ont eu l’occasion de faire appel à des employés de Facebook pour les aider dans leurs projets personnels. Le fait que Sheryl Sandberg doive désormais rendre des comptes pour ces agissements montre à quel point son influence a diminué.