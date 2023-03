Messenger prépare son retour dans l’app mobile Facebook après neuf ans de séparation

Meta se prépare à réintégrer Messenger dans son app Facebook. Ceci pour mieux concurrencer une app comme TikTok.

Cela fait longtemps que Meta a séparé Messenger de son application mobile Facebook. C’était à une époque où Windows Phone existait encore vraiment sur le marché. Près de neuf ans plus tard, Meta se prépare à refusionner les deux. “Nous testons la possibilité d’offrir aux utilisateurs l’accès à leur boîte de réception Messenger dans l’app Facebook, et nous allons étendre la portée de ce test très bientôt”, déclarait le responsable Tom Alison. “Nous voulons qu’il soit facile et pratique de rester connecté et de partager avec les autres, que ce soit dans l’app Messenger ou directement dans Facebook.”

Lorsque Meta avait retiré Messenger de l’app Facebook en 2014, le géant disait alors que “notre objectif de concentrer nos efforts de développement à faire de Messenger la meilleure expérience de messagerie mobile possible et éviter la confusion d’avoir des expériences de messagerie mobile Facebook séparées.” Nul ne sait, à ce stade, si Meta a l’intention de réintégrer sa messagerie dans la version web mobile de Facebook. Il avait commencé à orienter les utilisateurs web mobiles vers l’app Messenger en 2016. Quoi qu’il en soit, le fait d’avoir une app en moins avec laquelle jongler sur son téléphone ne devrait pas être une mauvaise chose. Et vous devriez aussi pouvoir envoyer des messages aux utilisateurs Instagram directement depuis l’app Facebook.

Meta a fait cette annonce dans un post sur son blog concernant les principaux projets de Facebook pour 2023. Ce post cherche à rassurer les gens sur le fait que “Facebook n’est pas mort ni mourant”, la plateforme compte même plus de 2 milliards d’utilisateurs.

Ceci pour mieux concurrencer une app comme TikTok

Pour tenter d’être plus compétitif face à TikTok, Meta tente de faire pivoter Facebook d’une app permettant de garder le contact avec ses amis et sa famille à une plateforme davantage orientée vers le divertissement et la découverte. Le géant tente de “faire de Facebook le meilleur endroit pour la découverte et le partage social”, comme Tom Alison l’écrit dans le post.

L’une des raisons principales expliquant pourquoi Meta réintègre Messenger dans son app Facebook, c’est pour “rendre plus facile pour les utilisateurs le partage de ce qu’ils découvrent sur Facebook via la messagerie, quand, où et comment cela leur convient, sans avoir besoin de passer sur une autre app”, écrit encore Tom Alison. TikTok permet à ses utilisateurs de partager les vidéos qu’ils découvrent avec leurs amis via un système de messagerie directe natif. Alors, d’un côté, Meta fait marche arrière pour proposer une expérience déjà éprouvée, et de l’autre, il copie une fois encore un concurrent.