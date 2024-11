Messenger booste ses fonctionnalités avec l’IA et la HD

Meta modernise Messenger en introduisant la vidéo haute définition, la suppression de bruit et des arrière-plans personnalisables par IA.

Tl;dr Meta met à jour son application Messenger avec de nouvelles fonctionnalités.

Les appels vidéo peuvent maintenant être agrémentés de fonds générés par IA.

Des améliorations de la qualité audio et vidéo ont également été apportées.

Des appels vidéo plus nets et fluides

Meta introduit les appels vidéo HD, activés par défaut en Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent également activer cette option sur les réseaux mobiles via les paramètres d’appel. La suppression de bruit, courante sur d’autres applications comme Zoom ou FaceTime, est aussi intégrée, offrant des appels plus clairs, particulièrement dans des environnements bruyants. Ces ajouts visent à moderniser Messenger face à la concurrence. Les réglages permettent de personnaliser l’expérience, incluant la sortie audio ou les niveaux de suppression de bruit.

Messages vocaux et vidéo améliorés

En plus des appels, Messenger permet désormais de laisser des messages vocaux ou vidéo, comblant une fonctionnalité absente jusque-là. Cela ajoute une flexibilité pour ceux qui ne peuvent pas répondre en direct. Ces messages enrichissent la communication asynchrone et s’intègrent dans une stratégie plus large de Meta pour concurrencer Google Meet et Zoom. Ces applications avaient déjà introduit ces possibilités, renforçant la nécessité pour Messenger de rattraper ce retard technologique.

Personnalisation des arrière-plans avec l’IA

Les utilisateurs peuvent exploiter l’IA de Meta pour créer des arrière-plans personnalisés lors des appels. Une fois dans une réunion, il suffit de décrire le fond souhaité dans une boîte de texte, et Meta génère un environnement virtuel unique. Cette innovation s’ajoute à l’utilisation croissante de l’IA dans d’autres produits Meta comme Instagram et Facebook. Elle vise à rendre les interactions plus immersives et divertissantes, tout en rivalisant avec des solutions similaires déjà présentes chez Zoom ou Google Meet.

Appels mains libres via Siri

Meta pousse l’accessibilité avec une intégration Siri. En ajoutant « via Messenger » à une commande vocale, les utilisateurs d’Apple peuvent passer des appels ou envoyer des messages sans toucher leur appareil. Cela simplifie l’usage pour les adeptes d’assistants vocaux, notamment dans des situations nécessitant des mains libres. Cette fonctionnalité illustre l’effort de Meta pour s’immiscer davantage dans l’écosystème Apple, offrant une alternative à ses services natifs, tout en rendant Messenger plus attractif pour un large public.