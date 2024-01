Mean Girls et Wonka pulvérisent un record au box-office

Les sorties de Wonka et Mean Girls ont permis d'atteindre un record au box-office domestique, inégalé depuis le début des années 2020.

Tl;dr Les films musicaux Mean Girls et Wonka boostent le box-office.

Record de films ayant rapporté plus d’un million au deuxième week-end de janvier.

Malgré cette performance, les perspectives pour 2024 restent sombres.

Les grèves d’Hollywood en 2023 ont impacté la production de films majeurs.

Une embellie au box-office grâce à deux comédies musicales

Adaptation du hit comique pour adolescents de 2004, Mean Girls s’inspire de la comédie musicale de Broadway du même nom sortie en 2018. Quant à Wonka, il s’agit d’une comédie musicale originale mettant en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka jeune, préquel de l’adaptation du livre de Roald Dahl de 1971, Charlie et la Chocolaterie.

Record de films millionnaires malgré une tempête

16 autres films ont rapporté plus d’un million de dollars lors de leur premier week-end de sortie, portant Mean Girls à la première place du box-office national. C’est la première fois depuis 2019 que le deuxième week-end de janvier voit autant de films franchir ce cap. Cette performance est d’autant plus remarquable que certains cinémas du Midwest étaient fermés à cause de la tempête hivernale Gerri.

Un futur incertain pour le box-office en 2024

Malgré ces résultats encourageants, l’avenir du box-office en 2024 reste préoccupant. Beaucoup de ces films millionnaires sont des reliquats de 2023 et ne seront pas remplacés par de grosses sorties en 2024. La prochaine sortie majeure attendue est Dune : Partie Deux en mars. Par ailleurs, les grèves d’Hollywood en 2023, durant lesquelles les scénaristes et les acteurs ont lutté pour une rémunération équitable, ont retardé la production et la promotion de nombreux films.