Match de Noël de la NBA : les personnages Disney entrent en jeu dans une expérience inédite

La NBA a prévu une rencontre exceptionnelle le jour de Noël, mettant en vedette les personnages emblématiques de Disney pour une expérience festive inoubliable.

Tl;dr ESPN diffusera une version spéciale Disney du match NBA le jour de Noël.

Le match sera animé avec des personnages Disney classiques grâce à la technologie de Sony.

C’est la première fois que la NBA organise un match avec des personnages animés.

Une fusion inédite entre Disney et la NBA pour Noël

En cette période festive, ESPN a préparé une surprise de taille pour les fans de NBA et de Disney. Pour la première fois, la NBA s’associe à Disney pour offrir une version spéciale d’un match, enrichie d’animations et de personnages Disney. Le match en question mettra en scène les San Antonio Spurs contre les New York Knicks le jour de Noël.

Un match pas comme les autres

La diffusion de cette rencontre, prévue à midi heure de l’Est, ne se limitera pas à une simple retransmission sportive. Le match se déroulera dans un Madison Square Garden métamorphosé en Main Street USA du Magic Kingdom de Walt Disney World, grâce à la technologie Beyond Sports de Sony. Des personnages emblématiques de Disney comme Mickey et Minnie Mouse, Dingo et Donald et Daisy Duck feront des apparitions, tout comme le Père Noël et ses elfes, tirés du court-métrage d’animation Disney Prep & Landing.

Une nouvelle tendance dans la diffusion sportive

Cette initiative s’inscrit dans une tendance récente qui mélange les événements sportifs en direct avec les personnages de dessins animés phares d’une chaîne de télévision. En témoigne la diffusion alternative du match Bengals-Cowboys le 9 décembre sur ESPN+, Disney+ et l’application NFL+, qui mettra en scène des personnages et des scènes de The Simpsons.

La technologie de Second Spectrum utilisée par les diffusions Full Court Press d’ESPN3 permet de créer des graphismes augmentés qui suivent les mouvements des joueurs et fournissent des mises à jour en temps réel. Ce match promet donc d’être une expérience immersive et unique, offrant aux téléspectateurs un divertissement d’un tout nouveau genre.