Tout savoir sur Epic Mickey: Rebrushed

Purple Lamp, THQ Nordic et Embracer Group offrent un remake enchanteur à Epic Mickey, un classique de la plateforme 3D.

Tl;dr Epic Mickey: Rebrushed est un remake du jeu original Epic Mickey sorti en 2010.

Il sera disponible le 24 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Les précommandes numériques offrent un accès anticipé de 24h et des costumes additionnels.

Epic Mickey: Rebrushed intègre des éléments de plateforme 3D, des missions secondaires et un système de moralité.

Epic Mickey: Rebrushed, une « nouvelle » aventure pour Mickey

Le célèbre personnage de Disney, Mickey, revient dans un remake du jeu vidéo Epic Mickey développé par feu Junction Point Studios. À l’origine, sorti en 2010 en exclusivité sur Nintendo Wii (avant d’arriver par la suite sur d’autres plateformes), Epic Mickey a pris une direction différente de l’ordinaire, plongeant Mickey dans un parc Disney en ruines, le Wasteland.

Un remake fidèle avec des nouveautés

Presque 14 ans plus tard, Epic Mickey: Rebrushed apporte un nouveau souffle à l’expérience vidéoludique de Warren Spector, tout en restant fidèle au jeu original. Cette nouvelle version est développée par Purple Lamp, une filiale de THQ Nordic et Embracer Group, qui a déjà fait ses preuves avec le remake de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Une sortie en pleine rentrée

Disney Epic Mickey: Rebrushed est attendu pour le 24 septembre 2024. Cette fois, toutes les grandes plateformes accueilleront le jeu dès son lancement : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. A noter que les précommandes numériques sur la plupart des plateformes offrent un accès anticipé de 24h.

Un gameplay riche en défis

Epic Mickey: Rebrushed mise sur une variété de défis en 3D, avec Mickey naviguant à travers différents environnements thématiques. Le jeu intègre aussi des éléments de RPG, des missions secondaires et un système de moralité basique, offrant aux joueurs la possibilité de restaurer ou de détruire le Wasteland.