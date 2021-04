Marvel : un long-métrage sur le Surfer d’Argent serait le rêve du réalisateur Adam McKay

Le Surfer d'Argent dans le Marvel Cinematic Universe ?

Adam McKay (Step Brothers, The Big Short, Don’t Look Up) est toujours intéressé par la réalisation d’un film dédié au Surfer d’Argent. Si la phase 4 du Marvel Cinematic Universe n’en est qu’à ses débuts, un programme complet de films et de séries télévisées jusqu’en 2022 est d’ores et déjà planifié. Il y a encore plus de projets confirmés en cours de réalisation qui n’ont pas de dates de sortie officielles, et Marvel commence seulement à intégrer des personnages précédemment détenus par la Fox comme les X-Men ou encore les Quatre Fantastiques. Le Docteur Fatalis et Galactus sont en tête de liste des souhaits des fans concernant les méchants qui peuvent menacer l’ensemble du MCU maintenant que Thanos n’est plus de ce monde. Beaucoup espèrent également que le Surfeur d’Argent est également dans les plans.

Un retour du Surfer d’Argent au cinéma est à l’étude

Le puissant héraut de Galactus possède un immense potentiel pour le MCU, et McKay est fortement intéressé par la réalisation d’un film solo : “Le Surfer d’Argent était délicat. Il y avait un problème à son sujet et nous avions étudié la question. Je pense que c’est parce qu’il est lié aux Quatre Fantastiques et qu’il est difficile de l’en détacher. Mais quelque chose d’autre s’est sûrement mis en travers du chemin, parce que nous nous sommes bien penchés sur la question il y a quelques années, mais je peux me tromper. Je me souviens peut-être mal, mais il y avait une raison pour laquelle ça ne s’est pas fait ou alors quelqu’un d’autre travaillait déjà dessus (…) En tout cas si vous regardez Galactus et l’histoire d’origine du Surfer d’Argent, comment il s’est sacrifié pour sa planète natale… Norrin Radd, c’était ça son nom ? Je n’ai pas pensé à ce nom depuis longtemps. Bref, il serait très facile d’en faire une allégorie environnementale. Je pense que ça pourrait être un film incroyable, et je pense que ça pourrait être visuellement le film Marvel le plus époustouflant jamais réalisé. Je n’ai pas perdu mon intérêt pour ça. En fait, maintenant que vous en parlez, je vais peut-être passer un coup de fil pour voir ce qui se passe.”

Cela fait des années que McKay songe à réaliser un film du MCU. Il était pressenti pour diriger Ant-Man après le départ d’Edgar Wright et a contribué au scénario. McKay a également brièvement discuté de la possibilité de réaliser Inhumans et d’intervenir pour diriger les Gardiens de la Galaxie, mais son intérêt continu pour le Surfer d’Argent est quelque chose que Marvel Studios pourrait sérieusement envisager. La Fox avait voulu produire un long-métrage avec Brian K. Vaughn au scénario sur le super-héros, mais le projet a été annulé. C’est probablement celui auquel McKay fait référence dans le podcast Happpy Sad Confused qui l’a empêché de développer son idée. Maintenant que le MCU peut explorer diverses histoires, dont celle du Surfer d’Argent, il serait assez excitant que le boss des Marvel Studios, Kevin Feige, et Adam McKay unissent leurs forces pour un film solo.

