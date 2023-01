Marlowe : un thriller noir et captivant avec Liam Neeson

L'acteur britannico-américain Liam Neeson incarne un détective privé qui n'a pas froid aux yeuxdans Marlowe.

Basé sur le roman The Black-Eyed Blonde de John Banville (inspiré par les histoires et les personnages de Raymond Chandler) à partir d’un scénario de William Monahan, le long-métrage Marlowe suit le détective privé Philip Marlowe qui est engagé pour retrouver l’ex-amant d’une héritière glamour. L’affaire semble bouclée, mais il se retrouve bientôt dans les bas-fonds de l’industrie cinématographique d’Hollywood et est entraîné sans le vouloir dans les filets d’une actrice légendaire d’Hollywood en compagnie de sa fille subversive et ambitieuse.

Un trailer pour Marlowe

Marlowe sortira au cinéma dès le 15 février prochain. Le casting est composé de Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart et Colm Meaney. Le film est produit par Alan Moloney, Gary Levinsohn, Philip Kim, Patrick Hibler, Mark Fasano et Billy Hines. La production exécutive de Marlowe est assurée par Elisabeth Costa de Beauregard, Patrick Muldoon, Jeff Rice, Steven Sims, Harris Tulchin, Tobias Weymar, Christopher Hines et Celine Haddad.

Diane Kruger jouera le rôle de Clare Cavendish, la femme-fatale instigatrice de l’intrigue, qui a hérité son charme irrésistible de sa mère notoire, Dorothy Cavendish, interprétée par Jessica Lange. Ian Hart jouera le rôle du détective Joe Green, tandis que Colm Meaney incarnera Bernie Ohls, l’enquêteur du procureur et l’autre personnage récurrent des histoires originales de Raymond Chandler. Danny Huston jouera le gérant d’un country club haut en couleur, Floyd Hanson.Adewale Akinnuoye-Agbaje jouera Cedric, le bras droit du gangster Lou Hendricks, interprété par Alan Cumming.