Mario Kart 9 sur Nintendo Switch 2 : les premières informations

La Nintendo Switch 2 a été officiellement dévoilée, et tout semble indiquer que Mario Kart 9 sera l’un des premiers jeux à arriver sur cette nouvelle console.

Tl;dr La vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2 montre un circuit inédit de la franchise Mario Kart et un design remanié pour certains personnages.

Mario Kart 9 pourrait accueillir jusqu’à 24 coureurs par course, une évolution majeure par rapport aux précédents opus.

Avec le succès phénoménal de Mario Kart 8, Nintendo mise logiquement sur cette franchise pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2.

Un circuit mystérieux

Dans la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2, plusieurs personnages emblématiques de Nintendo, comme Mario, Luigi, Peach et Donkey Kong, traversent une vaste plaine désertique. Ce décor, bien qu’évoquant les paysages de Mario Kart 8, semble être un tout nouveau circuit. Même après une recherche approfondie parmi les circuits des extensions, il n’a pas été possible de l’identifier. Cela laisse penser que Nintendo nous offre ici un aperçu inédit de son prochain jeu. Ce mystère alimente l’excitation des fans, toujours avides de nouveaux défis et de décors innovants.

Une refonte des personnages

Un autre détail qui a attiré l’attention est le nouveau design de Donkey Kong. Plusieurs fans ont remarqué des différences notables par rapport à sa version actuelle dans Mario Kart 8. Ce changement pourrait être un indice sur une refonte graphique globale pour les personnages, profitant de la puissance accrue de la Nintendo Switch 2. Ces ajustements visuels pourraient également s’étendre aux animations et aux interactions entre les coureurs, renforçant l’immersion et le dynamisme du jeu.

Un nombre de joueurs en hausse

L’un des éléments les plus frappants de la bande-annonce est la présence de 15 personnages visibles en même temps à l’écran. Cela dépasse le plafond de 12 coureurs de Mario Kart 8, et certaines rumeurs évoquent même la possibilité d’accueillir jusqu’à 24 participants par course. Une telle augmentation pourrait transformer l’expérience de jeu, rendant les courses encore plus chaotiques et stratégiques. Cela nécessiterait également des ajustements au niveau des circuits, avec des chemins élargis et des options de dépassement repensées.

Un pari évident pour Nintendo

Avec plus de 73 millions d’exemplaires vendus, Mario Kart 8 est l’un des jeux les plus populaires de l’histoire. Le succès de cette franchise en fait un choix logique pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2. Nintendo semble vouloir capitaliser sur cet engouement en offrant une version enrichie et modernisée de son jeu culte. Si ces premières images se confirment, Mario Kart 9 pourrait être l’un des atouts majeurs de la nouvelle console, séduisant à la fois les anciens joueurs et les nouveaux venus.