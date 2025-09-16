The Super Mario Galaxy Movie : un tremplin idéal pour lancer l’univers cinématographique de Nintendo

L’adaptation cinématographique de Super Mario Galaxy s’impose comme une opportunité majeure pour Nintendo. En explorant l’univers riche du jeu, le film pourrait poser les bases d’un véritable univers cinématographique consacré aux célèbres licences de la marque.

Tl;dr The Super Mario Galaxy Movie est officiellement annoncé pour le 3 avril 2026, poursuivant l’expansion de l’univers cinématographique lancé par The Super Mario Bros. Movie.

Nintendo et Illumination visent à créer un univers partagé regroupant plusieurs franchises emblématiques, avec des projets comme l’adaptation live-action de The Legend of Zelda et de possibles croisements entre leurs personnages.

The Super Mario Galaxy Movie présentera de nouveaux personnages, dont Harmonie, princesse de l’espace, et pourrait poser les bases d’un futur crossover majeur façon Super Smash Bros..

Vers une galaxie de films Nintendo

Depuis le succès retentissant du film The Super Mario Bros. Movie en 2023, la tentation pour Nintendo et Illumination d’élargir leur univers cinématographique n’a fait que croître. Après des mois de rumeurs et de spéculations, les studios ont finalement levé le voile sur la suite attendue : The Super Mario Galaxy Movie, un long-métrage inspiré du jeu culte Super Mario Galaxy, prévu pour le 3 avril 2026 dans les salles obscures.

L’ambition d’un univers partagé

Au-delà de l’annonce elle-même, la démarche traduit une stratégie désormais bien ancrée à Hollywood : celle du « cinematic universe ». Des franchises super-héroïques aux mondes vidéoludiques, l’objectif reste identique — connecter des œuvres pour susciter attentes et fidélité. Pour Nintendo, qui détient une collection impressionnante de licences emblématiques, ce virage semble naturel. D’ailleurs, alors qu’une adaptation live-action de The Legend of Zelda est déjà en chantier, les regards se tournent vers d’autres titres susceptibles de rejoindre cette galaxie grandissante.

De nouvelles figures dans la galaxie Mario

Dans ce nouvel opus, l’intrigue promet d’emmener Mario bien au-delà du royaume Champignon, explorant différentes planètes et galaxies pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. L’arrivée attendue de la mystérieuse Harmonie, princesse de l’espace et gardienne des Lumas — ces étoiles déjà apparues dans le premier film — pourrait bouleverser la dynamique connue des fans. Son histoire, souvent perçue comme liée à celle de Peach, laisse entrevoir quelques surprises scénaristiques.

Les possibilités ne manquent pas pour enrichir cet univers. Aux côtés de Harmonie, certains imaginent déjà apparaître Fox McCloud ou Samus (respectivement héros des sagas Star Fox et Metroid). Le format spatial ouvre effectivement la porte à des croisements inédits.

Pour les amateurs de clins d’œil ou d’extensions discrètes mais marquantes, voici quelques pistes envisageables :

L’introduction furtive de personnages comme Wario et Waluigi.

L’apparition éphémère d’équipes venues d’autres galaxies.

L’exploitation d’un concept multiversel.

Quand le fantasme des fans pourrait devenir réalité

Reste à savoir si tout cela prépare le terrain à un projet encore plus ambitieux : un croisement géant façon tournoi Super Smash Bros.. Si l’idée peut sembler farfelue au premier abord, elle n’est plus totalement improbable tant la firme japonaise multiplie les adaptations cinématographiques. Finalement, même si rien n’oblige Nintendo à bâtir un tel univers interconnecté, difficile de ne pas se prendre au jeu…