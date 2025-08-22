La Nintendo Switch 2 pourrait voir son prix grimper à cause des tarifs douaniers

Selon un analyste, Nintendo pourrait devoir augmenter le prix de sa future console Switch 2 en raison de nouvelles taxes à l'importation. Cette perspective soulève des inquiétudes sur l'impact des tarifs douaniers sur le marché du jeu vidéo.

Tl;dr Tarifs en hausse sur les consoles, Switch 2 incluse.

Nintendo pourrait augmenter ses prix dès 2026.

Tarifs douaniers et concurrence pèsent sur le marché.

Des tarifs sous pression : la Switch 2 dans la tourmente

L’année prochaine pourrait bien décevoir les adeptes de jeux vidéo sur console. Les prix des principaux modèles s’envolent, un phénomène qui n’épargne pas la nouvelle venue, la Switch 2 de Nintendo. Si pour l’instant le tarif de lancement reste fixé à 449 dollars, hors packs spéciaux, plusieurs signes laissent présager une hausse à court terme. L’économiste du secteur, Daniel Ahmad, estime qu’une augmentation pourrait intervenir en 2026, citant notamment l’impact croissant des taxes à l’importation.

Tarifs douaniers : une variable déterminante

Depuis quelques mois, les grands noms du jeu vidéo comme Sony, Microsoft ou encore Nintendo tentent tant bien que mal de jongler avec une conjoncture économique complexe. La multiplication des droits de douane, notamment ceux décidés par le gouvernement de Trump et désormais portés à 20 % pour le Vietnam — après un bref passage à 10 % — bouleverse leurs marges. Malgré des tentatives de relocalisation industrielle vers des pays comme le Cambodge ou le Vietnam afin d’éviter les sanctions américaines envers la Chine, les entreprises peinent à s’adapter. Le résultat est sans appel : cette politique tarifaire finit inévitablement par impacter le portefeuille des consommateurs.

Tous touchés : Sony, Microsoft et Nintendo sur le même bateau

Ce climat inflationniste ne concerne pas que Nintendo. Cette semaine, Sony a confirmé une hausse de 50 dollars sur toutes les versions de sa célèbre PlayStation 5, alors que chez Microsoft, chaque modèle d’Xbox Series S/X a vu son prix grimper de 100 dollars il y a peu. Même les accessoires et jeux suivent cette tendance : désormais, certains titres exclusifs Switch 2 coûtent jusqu’à 80 dollars pièce. D’ailleurs, plusieurs analystes soupçonnent que la firme japonaise attend la sortie prochaine du bundle « Pokémon Z-A » (à précommander pour 499 dollars) ou l’approche des fêtes pour annoncer une possible augmentation début 2026.

L’équation du succès… et du risque

Paradoxalement, malgré ces vents contraires, la Switch 2 affiche un lancement prometteur avec plus de six millions d’unités écoulées depuis juin. Toutefois, l’objectif affiché par la société — atteindre quinze millions d’ici mars 2026 — oblige visiblement à marcher sur une corde raide entre maintien des ventes et adaptation aux pressions économiques externes. Pour clarifier ce qui attend potentiellement les joueurs dans ce contexte incertain :

Droits de douane fluctuants : risque d’inflation persistante.

risque d’inflation persistante. Bataille concurrentielle : hausses tarifaires généralisées chez tous les constructeurs.

hausses tarifaires généralisées chez tous les constructeurs. Packs premium : stratégies marketing pour amortir les chocs économiques.

Dans un secteur où chaque euro compte désormais davantage, il faudra surveiller de près les prochains mouvements tarifaires… et peut-être ajuster ses envies vidéoludiques en conséquence.