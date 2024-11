Vous pourrez jouer à vos jeux Nintendo Switch sur la prochaine génération !

La future console de Nintendo offrira également le service Switch Online.

Tl;dr La prochaine console de Nintendo sera rétrocompatible.

Switch Online sera également disponible sur Switch 2.

Nintendo a revu à la baisse ses prévisions de ventes de Switch.

Une rétrocompatibilité annoncée pour la future console de Nintendo

Nintendo, le géant japonais du jeu vidéo, a récemment dévoilé dans son rapport financier que sa prochaine console, qui succédera à la Switch, bénéficiera d’une rétrocompatibilité. Autrement dit, elle pourra exécuter les jeux conçus pour la console actuelle. Cette annonce met fin aux spéculations et assure aux joueurs qu’ils pourront continuer à profiter de leurs jeux favoris dans les années à venir sans efforts particuliers pour préserver leur console actuelle.

Switch Online également sur la nouvelle console

Nintendo ne s’arrête pas là. La compagnie a également confirmé que le service Switch Online sera également disponible sur le futur modèle, la Switch 2. Cela signifie que vos sauvegardes stockées sur le cloud seront transférées et que vous pourrez jouer à vos jeux NES, SNES et Game Boy sur la nouvelle console. « Nous pensons qu’il est important pour l’avenir de l’entreprise de « maintenir la bonne relation » que nous avons construite avec nos plus de 100 millions d’utilisateurs annuels sur le nouveau dispositif », a-t-elle expliqué.

Un transfert facilité grâce au Nintendo Account

Le principal moyen pour Nintendo de réaliser ce transfert est le Nintendo Account. Ce compte unique permet de lier l’historique d’un utilisateur à un seul compte et de « maintenir une relation continue » avec lui sur différentes générations de consoles. Avant l’introduction du Nintendo Account, la société n’avait pas de moyen simple de transférer l’historique et les achats d’un utilisateur vers la console suivante.

Une baisse des ventes de la Switch

Par ailleurs, Nintendo a dû réviser à la baisse ses prévisions de ventes pour l’année fiscale en cours, en raison d’une forte baisse des ventes de consoles par rapport à la même période de l’année précédente. Certains interprètent cela comme le signe que de nombreux joueurs préfèrent attendre la sortie de la nouvelle console plutôt que d’acheter la Switch actuelle.

Nintendo promet de révéler plus d’informations sur la Switch 2 « à une date ultérieure« , sans préciser quand exactement.