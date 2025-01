Nintendo Switch 2 : un écran OLED plus grand pourrait constituer une évolution majeure

Des rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 évoquent la présence d'un écran OLED plus grand : cette mise à niveau pourrait représenter un changement majeur et très attendu pour les fans de la console.

Tl;dr Rumeurs sur une nouvelle Nintendo Switch 2 plus grande.

Écran OLED présumé de 8,4 pouces et dimensions impressionnantes.

Sortie potentiellement prévue pour mars 2025.

Des rumeurs enflent autour de la Nintendo Switch 2

Les amateurs de jeux vidéo peuvent à peine contenir leur excitation face aux rumeurs incessantes concernant la Nintendo Switch 2. Selon 91Mobiles et Onleaks, cette nouvelle console promet d’être à la fois plus grande en taille et dotée d’un écran OLED.

Un écran OLED de taille impressionnante

D’après les informations divulguées, la Nintendo Switch 2 arborerait un écran de 8,4 pouces, bien plus grand que l’écran de 7 pouces du modèle actuel de la Switch OLED, et même plus grand que l’écran de 6,4 pouces de la Switch originale.

En ce qui concerne les dimensions de la console, elles semblent également plus grandes. Avec ses Joy-Cons, la Switch 2 mesurerait 271 x 116.4 x 31.4 mm, soit presque deux fois plus épaisse que les modèles OLED et originaux. Bien sûr, ces dimensions sont basées sur des fuites et pourraient s’avérer inexactes.

Des détails supplémentaires révélés

Les rendus divulgués montrent plusieurs autres détails de la Switch 2. On peut y voir les boutons d’alimentation et de volume sur le côté droit de la console, ainsi que l’emplacement pour la carte de jeu. Les Joy-Cons semblent presque identiques à ceux des modèles précédents, bien qu’ils soient plus grands et comportent un bouton supplémentaire au-dessus de « Home« .

En outre, la console serait équipée d’un port de charge USB-C, rendant le jeu en mode portable plus agréable. Un jack de 3,5 mm serait également présent, ce qui serait apprécié des joueurs utilisant des casques plus anciens.

Il semblerait que la sortie de la Nintendo Switch 2 soit prévue pour la fin mars 2025. Cependant, comme pour toutes les autres informations, il faudra attendre une confirmation officielle de Nintendo pour en être sûr.