Les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 se révèlent avant l’heure

De nouvelles fuites dévoilent des détails intrigants sur les Joy-Con de la Nintendo Switch 2.

Tl;dr Des fuites montrent les Joy-Con de la Nintendo Switch 2, avec un design très similaire à celui de la Switch actuelle.

Les manettes présentent des boutons d’épaule plus grands et une finition noire mate avec une touche de bleu.

Des rumeurs évoquent un système de connexion magnétique pour les Joy-Con, mais cela reste à confirmer.

Un design revisité aperçu dans des leaks

Ce week-end, des images diffusées sur Reddit, et prétendument issues du forum Baidu Tieba, offrent un aperçu des Joy-Con de la Nintendo Switch 2. Ces manettes arborent une finition noire mate rehaussée d’un subtil bleu à l’intérieur de la connexion. Cette esthétique correspond aux descriptions d’un leaker reconnu, « NextHandheld ». Bien qu’un numéro de série soit visible sur les clichés, leur authenticité reste incertaine, alimentant autant l’excitation que le scepticisme des fans.

Des évolutions discrètes mais prometteuses

Le design des nouveaux Joy-Con reste fidèle à celui de la Switch actuelle, y compris ses modèles OLED et Lite. Cependant, des améliorations subtiles se distinguent, comme des boutons d’épaule élargis pour une prise en main optimisée. Les rumeurs suggéraient également une taille légèrement augmentée et des formes plus arrondies, mais les images ne permettent pas encore de confirmer ces éléments.

Vers un système de connexion magnétique ?

Parmi les innovations pressenties, un mécanisme de connexion magnétique pourrait remplacer le système de rails actuel, jugé fragile. Cela offrirait une fixation plus solide et durable. Néanmoins, les images fuitées, ne montrant que les manettes isolées, ne confirment pas cette hypothèse. Un bouton de libération similaire à celui des Joy-Con actuels y figure toujours, laissant planer le doute.

Une annonce imminente se profile

Nintendo reste silencieux face à ces rumeurs, mais une annonce officielle pourrait survenir prochainement. La Switch 2 est attendue d’ici mars 2025, et une présentation pourrait avoir lieu ce mois-ci. En attendant, les fans suivent de près ces révélations, espérant découvrir des nouveautés qui redéfiniront l’expérience de jeu.