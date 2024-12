Monolith Soft est désormais entièrement détenu par Nintendo

Nintendo a acquis les dernières parts de Monolith Soft, renforçant ainsi son influence sur l'un des studios les plus créatifs de l'industrie du jeu vidéo.

Tl;dr Nintendo a racheté les 4% restants de Monolith Soft, devenant propriétaire à 100% du studio japonais.

Ce rachat final achève un processus commencé en 2007, lorsque Nintendo avait acquis 80% des actions.

Monolith Soft joue un rôle clé dans les projets Nintendo.

Un partenariat qui dure depuis 2007

En 2007, Nintendo avait acheté 80% des actions de Monolith Soft, un studio connu pour les franchises Xenosaga, Baten Kaitos, Project x Zone et Xenoblade. Cette acquisition a permis à Nintendo de renforcer son partenariat avec Monolith Soft, un acteur clé dans le développement de jeux ambitieux. Monolith Soft, bien que cofondée par Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne, a toujours maintenu une part de son capital, avec ses trois fondateurs détenant 4% des actions. Au fil des années, Monolith Soft est devenue un pilier du développement de nombreux jeux Nintendo. Les jeux dans l’univers de Xenoblade Chronicles et sa contribution à des franchises comme The Legend of Zelda et Splatoon témoignent de son rôle grandissant dans l’écosystème Nintendo.

Une filiale « officielle »

Nintendo possédait déjà 96% des actions de Monolith Soft avant l’acquisition finale. Le site officiel du studio montre maintenant que la firme de Kyoto possède l’intégralité des 2400 actions du studio japonais. Cette acquisition marque la fin d’un processus de rachat progressif qui a permis à Nintendo de prendre le contrôle total de la société. Bien que la date exacte de cette transaction ne soit pas précisée, des archives de la page web de l’entreprise révèlent que Nintendo détenait 2320 actions en octobre 2024, et avait acquis les 80 actions restantes en novembre dernier. Ce rachat final solidifie davantage les liens entre les deux entités.

Les cofondateurs de Monolith Soft, Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne, ont détenu les 4% restants des actions avant cette acquisition. Cependant, il est probable que cette vente complète affecte leur influence directe sur les décisions stratégiques du studio. Ces figures emblématiques, qui ont fondé l’entreprise en 1999, restent néanmoins des acteurs clés dans la direction créative de Monolith. Leur collaboration avec Nintendo a permis de réaliser des projets ambitieux, dont Xenoblade Chronicles, une franchise qui a rencontré un grand succès critique et commercial. Malgré le rachat, il semble que la direction créative de Monolith Soft, sous l’égide de ses fondateurs, devrait continuer sans trop de perturbations.

Un pilier créatif pour Nintendo

Monolith Soft ne se limite pas seulement à la création de Xenoblade Chronicles. Le studio a largement contribué au développement d’autres titres majeurs de Nintendo. Il a apporté son expertise technique et créative pour des jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Splatoon et Animal Crossing. Ces collaborations illustrent la polyvalence et la compétence de Monolith Soft, qui ne se cantonne pas à un seul genre, mais participe à l’élaboration de plusieurs des titres les plus populaires de Nintendo. L’acquisition totale pourrait offrir à Nintendo la possibilité de renforcer cette collaboration et de réaliser des projets plus ambitieux ensemble à l’avenir.