Xenoblade Chronicles X: Edition Définitive débarque sur Switch le 20 mars prochain

La nouvelle version inclura des graphismes améliorés, des éléments d'histoire supplémentaires et bien plus encore.

Tl;dr Réédition de Xenoblade Chronicles X sur Nintendo Switch.

Le jeu propose de nouvelles fonctionnalités multijoueurs et des graphismes améliorés.

Sortie prévue pour le 20 mars, précommandes déjà ouvertes.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition débarque sur Nintendo Switch

La console Wii U a peut-être connu un succès mitigé, mais elle a hébergé des jeux d’une qualité indéniable, souvent négligés. Parmi ces titres, de nombreux ont été adaptés pour la Nintendo Switch. Le dernier en date est Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Prévu pour une sortie le 20 mars, le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande.

Une version remasterisée

Cette réédition du RPG d’action de 2015 promet des « graphismes améliorés, des éléments d’histoire supplémentaires et plus encore ». Comme son nom l’indique, il s’agit de la version définitive du jeu. La bande-annonce, disponible ci-dessous, offre un aperçu des graphismes de haute qualité du jeu. On y voit également une figure mystérieuse encapuchonnée. Nintendo nous invite à « rester à l’écoute pour en savoir plus » sur ce nouveau personnage.

Des fonctionnalités multijoueurs inédites

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition proposera des composants multijoueurs. Les joueurs pourront rejoindre des escouades en ligne pour accomplir des missions et combattre des ennemis. Il sera même possible de recruter les avatars d’autres joueurs pour votre équipe dans l’histoire principale. Une fonctionnalité d’échange permettra de remplir votre équipe avec les avatars de vos amis et de votre famille.

Un monde à explorer

Ce jeu est généralement considéré comme l’un des meilleurs de la franchise, avec une vaste carte du monde ouvert et des bêtes gigantesques à combattre. Cinq continents de la planète hostile de Mira sont à explorer. Vous aurez également la possibilité de parcourir le monde à bord d’un mécha géant. L’histoire est indépendante, il n’est donc pas nécessaire d’être familier avec le lore du jeu.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu Xenoblade bénéficie d’un traitement de rafraîchissement. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, une refonte du tout premier titre de la franchise, a été lancé pour la Switch en 2020.