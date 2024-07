Nintendo cesse les réparations de la Wii U

On manque désormais de pièces pour les réparer.

Tl;dr Nintendo arrête les services et réparations de Wii U.

Malgré sa popularité modérée, la Wii U a fait sa place.

La Wii U a été remplacée par la très réussie Switch.

La prochaine console de Nintendo est attendue avant mars 2025.

Un chapitre clos pour la Wii U de Nintendo

Nintendo, le géant japonais des jeux vidéo, a annoncé cette année la fin de tous les services liés à la console Wii U. Suite à cette décision, l’accès à des fonctions multijoueur, coopératives et autres services prendrait fin. Récemment, la société a également annoncé la fin des réparations pour la Wii U, marquant ainsi un « bye-bye » définitif à cette console à la fois appréciable, mais peu populaire.

La fin des réparations de la Wii U

Au mois de mai, Nintendo avait prévenu de cette fin probable. Dans un « avis de service », la société a indiqué que les stocks de pièces de réparation seraient épuisés, signant la fin officielle de toute réparation future pour la Wii U. Elle figure désormais sur la liste des consoles inadmissibles aux réparations sur la page des services en fin de vie.

Wii U : une console complexe à cerner

La Wii U, lancée fin 2012, visait à succéder à la Wii. Cependant, elle n’a pas réussi à trouver son public, avec seulement 13,56 millions d’unités vendues. Elle a été remplacée par la Switch, qui a connu un succès phénoménal avec plus de 141,3 millions d’unités vendues à ce jour.

La caractéristique déterminante de la Wii U était son Gamepad doté d’un écran tactile de 6,2 pouces intégré. Il pouvait être utilisé de manière autonome ou connecté à un téléviseur, une nouveauté pour l’époque. Cependant, malgré son aspect novateur et les jeux proposés, comme « Splatoon », « Super Smash Bros. for Wii U », « Mario Kart 8« et « Super Mario 3D World », la console n’a pas réussi à se démarquer.

Néanmoins, pour les fidèles de la Wii U, il sera nécessaire de prendre grand soin de leur console bien-aimée. La nouvelle génération de Nintendo est prévue avant mars 2025, laissant ainsi le temps de profiter encore de la Wii U, console originale qui a su se faire une place dans le cœur de nombreux joueurs.