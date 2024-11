Nintendo annonce la date de sortie du film en live-action The Legend of Zelda

Nintendo dévoile la date de sortie du film Live-Action Legend Of Zelda. Serez-vous prêt pour l'aventure ?

Tl;dr Le film live-action Legend of Zelda obtient une fenêtre de sortie de Nintendo.

Wes Ball dirigera le film, avec un script de Derek Connolly.

Le film devrait sortir avant la fin de la décennie.

Les fans de la franchise Legend of Zelda ont une raison de se réjouir : Nintendo a annoncé une fenêtre de sortie pour le film live-action basé sur le célèbre jeu vidéo. Créé en 1986, ce jeu a captivé des générations de joueurs avec son jeune héros Link qui traverse des terres magiques pour sauver la princesse Zelda et protéger le royaume d’Hyrule des forces du mal.

Une équipe créative reconnue aux commandes

Le géant du jeu vidéo a révélé en novembre 2023 qu’il développait un film live-action Legend of Zelda avec Wes Ball, réalisateur des films The Maze Runner et Kingdom of the Planet of the Apes, à la réalisation. Le scénario sera signé par Derek Connolly, connu pour son travail sur Jurassic World.

Une attente qui en vaut la peine

Même si le film ne sortira pas avant la fin de la décennie, la nouvelle reste prometteuse pour les fans. La fenêtre de sortie indique que le film est toujours en développement actif. De plus, Wes Ball a exprimé son intention de faire un « live-action Miyazaki« , faisant référence au célèbre réalisateur des classiques du Studio Ghibli. Il prévoit une adaptation « sérieuse« , sans dépendre fortement de la capture de mouvement.

Un futur prometteur pour Nintendo sur grand écran

La sortie du film Legend of Zelda intervient dans un contexte où Nintendo se lance de plus en plus dans le cinéma. Le succès massif du film Super Mario Bros., qui a réalisé 1,3 milliard de dollars au box-office, montre que l’entreprise a réussi à toucher un public plus large que jamais.