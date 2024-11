Ce que l’on sait actuellement sur l’adaptation live-action de The Legend of Zelda

Tout ce que vous devez savoir sur l'adaptation en direct de Legend of Zelda: confirmation, réalisateur et plus encore !

Tl;dr Une adaptation cinématographique de The Legend of Zelda a été annoncée.

Le film sera réalisé par Wes Ball et produit par Nintendo et Sony.

La date de sortie exacte n’est pas encore connue mais sera avant la fin de la décennie.

Les fans de The Legend of Zelda, célèbre série de jeux vidéo, peuvent se réjouir. Une adaptation cinématographique a été annoncée, marquant une nouvelle étape pour cette franchise devenue un véritable phénomène de la pop culture. Depuis sa création en 1986 par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, le jeu a conquis des millions de joueurs avec son univers fantastique et ses personnages emblématiques.

Un projet très attendu

Malgré l’importance de ce projet pour l’industrie cinématographique, peu d’informations ont filtré jusqu’à présent. La seule certitude est que le film The Legend of Zelda devrait sortir avant la fin de la décennie. Un délai qui montre la volonté de Nintendo et Sony, les producteurs du film, de prendre le temps nécessaire pour respecter l’univers du jeu.

Une équipe de choc aux commandes

La réalisation du film a été confiée à Wes Ball, connu pour sa direction de la trilogie Maze Runner. Il travaillera sous la supervision d’Avi Arad, producteur de tous les films Spider-Man de Sony. Si les détails de l’intrigue restent secrets, Wes Ball a tout de même révélé qu’il espère réaliser un « Miyazaki en live-action« , référence au célèbre réalisateur japonais.