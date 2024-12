La Nintendo Switch 2 pourrait être accompagnée de Joy-Con magnétiques

Une présumée prise en main de la Nintendo Switch 2 dévoile sa conception et ses fonctionnalités.

Tl;dr La Nintendo Switch 2 aurait un écran de 8 pouces, des Joy-Con plus ergonomiques avec des connexions électromagnétiques, et un nouveau bouton « C ».

Un second port USB-C sur le dessus de la console et d’autres évolutions sont visibles sur des modèles partagés.

L’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 est attendue pour janvier 2025, avec un lancement potentiel en mars.

Des nouvelles rumeurs sur la conception de la Nintendo Switch 2

Les spéculations sur le design de la Nintendo Switch 2 ne cessent de croître, alimentées par des fuites, des brevets récents et des discussions passionnées au sein de la communauté des joueurs. Ces hypothèses, bien que variées, semblent peu à peu converger vers une certaine cohérence, laissant entrevoir une silhouette qui pourrait redéfinir l’apparence de la future console portable tout en conservant l’esprit innovant propre à Nintendo. Entre améliorations ergonomiques, nouvelles fonctionnalités et matériaux potentiellement plus durables, le mystère reste entier, mais les attentes sont déjà élevées.

Une comparaison physique entre la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch originale

La dernière fuite provient de la chaîne YouTube NerdNest, qui a réalisé une comparaison physique de la Switch 2 et de la Switch originale, mettant en évidence comment les Joy-Con se connectent à la console principale. La chaîne a également présenté un modèle de la Switch 2 envoyé par le fabricant de coques ivoler, qui propose une offre pour la précommande de sa coque Switch 2. Le modèle présenté ressemble fortement à celui dévoilé par la controversée entreprise Dbrand la semaine dernière.

Ivoler semble envoyer ce modèle à des YouTubers pertinents, puisqu’il ressemble à celui présenté sur la chaîne SwitchUp. La différence notable entre les deux est que SwitchUp n’a pas pu retirer les Joy-Con de leur modèle, tandis que NerdNest a démontré comment ils se connectent à la Nintendo Switch 2.

Des spéculation sur les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2

La nouvelle console est plus grande que l’originale avec un écran de huit pouces contre sept pour l’OLED actuelle. Cela signifie également que les Joy-Con sont plus grands et devraient être plus confortables à tenir, même pour des mains plus petites. L’attente est grande concernant la résolution des problèmes de dérive qui ont affecté de nombreux Joy-Con. Outre la taille, l’une des différences majeures entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 est la manière dont les Joy-Con se connectent à la console. La Nintendo Switch 2 devrait utiliser des connexions électromagnétiques pour maintenir les contrôleurs en place. Un nouveau bouton « C » sur le Joy-Con droit a également été évoqué, qui pourrait servir à capturer l’écran.

Le modèle présente une nouvelle caractéristique notable : un second port USB-C sur le dessus de la console. Ce port pourrait être utilisé pour connecter des périphériques basés sur l’USB-C, ou simplement pour charger la console en mode chevalet ou en mode portable. Si nous sommes bien en présence de la Nintendo Switch 2, il nous reste simplement à attendre l’annonce officielle de Nintendo, qui devrait se faire en janvier, pour un lancement potentiel en mars.