Margot Robbie et le réalisateur de Loki préparent un film sur Les Sims

L'adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo Les Sims est en cours de développement, produite par LuckyChap Entertainment, société de production de la comédienne australienne Margot Robbie, connue pour son rôle de Barbie ou encore Harley Quinn.

Tl;dr Une adaptation cinématographique du jeu vidéo Les Sims est en développement.

Margot Robbie, star de Barbie, est productrice sur le projet.

Le film sera réalisé par Kate Herron et co-écrit avec Briony Redman.

La franchise Les Sims d’Electronic Arts et Maxis s’est vendue à plus de 200 millions d’exemplaires.

Un nouveau défi pour Margot Robbie avec Les Sims

Margot Robbie, connue pour son rôle dans Barbie, relève un nouveau défi en tant que productrice de l’adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo Les Sims. Cette série de simulation de vie, qui a débuté comme un spin-off du jeu vidéo SimCity, est la dixième franchise de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps, avec plus de 200 millions de copies vendues et des revenus dépassant les 5 milliards de dollars.

Un projet longtemps attendu qui voit enfin le jour

Le projet d’une adaptation cinématographique de Les Sims n’est pas nouveau. Une première tentative avait été faite en 2007, mais elle avait été annulée en 2019 à la suite de l’acquisition de 20th Century Fox par Disney. Cependant, selon les informations du Hollywood Reporter, le projet pourrait enfin se concrétiser grâce à la société de production de Robbie, LuckyChap Entertainment. Kate Herron, réalisatrice de la première saison de Loki, est attachée à la réalisation et co-écrit le scénario avec Briony Redman, scénariste de Doctor Who.

Des adaptations de jeux vidéo de plus en plus présentes au cinéma

Les adaptations de jeux vidéo ont pris de l’ampleur ces dernières années, avec notamment les succès au box-office de films comme Detective Pikachu, The Super Mario Bros. Movie et Sonic the Hedgehog 2. Margot Robbie et LuckyChap ont récemment connu un grand succès avec le film Barbie, qui partage certaines similitudes avec Les Sims, comme l’absence de véritable récit et la possibilité pour les joueurs de personnaliser et de contrôler les personnages.