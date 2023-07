Manette Access pour PS5 : le périphérique customisable a une date de sortie et un prix

La sortie du kit d’accessibilité ultra-personnalisable de Sony Interactive Entertainment est planifiée pour la fin de l'année.

Sony Interactive Entertainment annonce que la manette Access pour PS5 sera disponible dans le monde entier le 6 décembre prochain au prix de vente conseillé de 89,99 euros afin de s’aligner sur l’offre de Microsoft avec la manette Xbox Adaptive Controller. A noter que les précommandes débuteront dès la fin de la semaine prochaine chez certains revendeurs ainsi que sur la boutique numérique PlayStation Direct pour les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal.

Isabelle Tomatis, vice-présidente en charge de la marque, du hardware et des périphériques PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

La manette Access pour PS5 permet de personnaliser l’agencement de vos touches grâce à différents capuchons de joystick ou de touches aux formes et designs variés. Vous pouvez l’utiliser depuis n’importe quelle orientation à 360° et y connecter des accessoires d’accessibilité tiers grâce à ses ports d’extension 3,5 mm standard. Sur votre console PS5, vous pouvez configurer de nombreux paramètres pour la manette Access en fonction de vos besoins. Vous pouvez assigner les touches pour créer jusqu’à 30 profils de commandes, régler les paramètres du joystick, activer ou désactiver des commandes ou même désactiver entièrement des touches pour empêcher toute pression accidentelle. En outre, vous avez la possibilité d’associer jusqu’à deux manettes Access et une manette sans fil DualSense pour les utiliser ensemble.