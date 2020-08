Malgré la situation économique, les gamers dépensent toujours des sommes folles

Avec la pandémie de Covid-19, c'est toute l'économie mondiale qui a été impactée. Et cela se ressent évidemment jusque dans les foyers. Les gamers, pourtant, semblent toujours dépenser des sommes folles dans les jeux.

L’économie mondiale n’est pas folichonne en ce moment, c’est le moins que l’on puisse dire. Et il y a plusieurs raisons à cela, y compris, évidemment, la pandémie de Covid-19, qui a contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes, temporairement ou définitivement. Ce qui a laissé nombre de personnes sans emploi. Les gens sont alors moins enclins à dépenser de grosses sommes, ou tout du moins sont-ils plus regardants envers ce qu’ils achètent. À moins que…

Le jeu vidéo n’a jamais autant rapporté d’argent

Selon une étude menée par NPD, il semblerait que, aux États-Unis tout du moins, les joueurs de jeux vidéo aient dépensé des sommes folles. Folles dans la mesure où un record a été battu. Si l’on en croit les chiffres du deuxième trimestre 2020, l’étude montre que les gamers ont dépensé pas moins de 11,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période en 2019 et une augmentation de 7% par rapport au premier trimestre 2020, lequel avait enregistré “seulement” 10,9 milliards de dollars.

Un nouveau record a été battu aux États-Unis

Selon Mat Piscatella, analyste spécialiste de l’industrie du jeu vidéo chez The NPD Group, “durant la pandémie, nombre de personnes se sont tournées vers les jeux vidéo non seulement pour les occuper mais aussi pour rester en contact avec leur famille et leur proche. Cela a entraîné une accélération des tendances déjà en place concernant les très hauts niveaux d’engagement envers le jeu vidé. Et je ne vois aucun signe d’affaiblissement de cette tendance.”

Ce phénomène n’est pas une surprise. Des entreprises comme Apple ont déjà très grandement bénéficié de la pandémie sur ce créneau. La firme de Cupertino déclarait ainsi avoir gagné pas moins de 32,8 milliards de dollars durant le premier semestre 2020.