Mafia Mamma : Toni Collette hérite d’un empire mafieux italien dans une comédie d’action

La réalisatrice Catherine Hardwicke retrouve l'actrice australienne Toni Collette dans Mafia Mamma.

Réalisé par Catherine Hardwicke (Thirteen, Lords of Dogtown, Twilight, Miss You Already), sur un scénario de Michael J. Feldman et Debbie Jhoon, Mafia Mamma suit une américaine peu sûre d’elle qui hérite de l’empire mafieux de son grand-père en Italie. Guidée par le consigliere de confiance de la famille, elle défie de façon hilarante les attentes de tous, y compris les siennes, en tant que nouvelle responsable du business familial.

Un teaser pour Mafia Mamma

Mafia Mamma sortira au cinéma le 14 avril 2023. Le casting comprend Toni Collette, Monica Bellucci, Giulio Corso, Francesco Mastroianni, Alfonso Perugini, Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Tim Daish et Tommy Rodger.

Christopher Simon, Amanda Sthers et Toni Collette sont les producteurs de Mafia Mamma pour Vocab Films, IDEA(L) et New Sparta Productions.