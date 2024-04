Civil War : un film de guerre authentique sans sensationnalisme de la violence

Alex Garland, réalisateur du film Civil War, évoque son utilisation de documentaires et de reportages pour rendre les scènes d'action réalistes, en collaboration avec des vétérans.

Une seconde Guerre Civile américaine

Le cinéaste Alex Garland nous plonge dans un futur proche avec son film Civil War. Après une seconde Guerre Civile, les États-Unis sont déchirés par de multiples factions. De l’Alliance de la Floride à l’Armée du Nouveau Peuple, en passant par les Forces de l’Ouest, le gouvernement américain se bat sur tous les fronts. Le film suit un groupe de journalistes embarqués au cœur de la guerre, cherchant à rencontrer les leaders de ces factions pour découvrir la vérité.

Le regard d’Alex Garland sur la guerre

Malgré le contexte de guerre omniprésent, Alex Garland ne se concentre pas sur les causes du conflit. Il préfère mettre en avant l’impact de la guerre sur ceux qui la couvrent, ceux qui la font, et sur l’ensemble du pays. Civil War est un avertissement effrayant de ce qui pourrait arriver si les divisions extrêmes aux États-Unis venaient à dégénérer en conflit violent. Les personnages, désabusés, témoignent de la manière dont l’ignorance de cet avertissement peut bouleverser de nombreuses vies.

Une approche réaliste de la guerre

Dans une interview accordée à Screen Rant, Alex Garland a expliqué comment il a abordé les scènes d’action dans Civil War. Il a travaillé avec des vétérans pour rendre le film honnête et authentique. L’objectif était de montrer la réalité de la guerre, sans la glorifier. Les scènes de combat sont inspirées non pas de films de guerre célèbres, mais de documentaires et de reportages d’actualité.

Le réalisateur a collaboré avec l’ancien Navy SEAL Raymond Dose pour rendre les scènes de combat authentiques. Il a laissé à Dose et à d’autres vétérans la liberté de mener l’action comme ils le feraient dans une véritable situation de combat. Cette approche a permis à Garland d’éviter de tomber dans le piège de la romantisation de la guerre, courant dans de nombreux films du genre.