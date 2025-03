Madonna regrette d’avoir refusé un rôle emblématique dans Batman

Une opportunité qui aurait pu marquer sa carrière d'une pierre blanche.

Tl;dr Madonna aurait pu jouer Catwoman dans « Batman Returns ».

Elle a confirmé l’offre lors d’une interview avec Jimmy Fallon.

Le rôle a finalement été attribué à Michelle Pfeiffer.

Madonna, une Catwoman manquée

Dans le passé, Madonna a captivé le monde, devenant une icône musicale de renommée mondiale. Au 21ᵉ siècle, bien qu’elle soit devenue une figure emblématique, d’autres noms tels que Beyoncé et Taylor Swift ont pris le relais en tant qu’icônes de la pop féminine. À l’instar de ces dernières, Madonna, dans les années 80 et 90, a su passer avec aisance d’un média à l’autre, apparaissant dans des films comme « Desperately Seeking Susan » et « Dick Tracy », où elle joue aux côtés de la légende d’Hollywood, Warren Beatty.

Lorsque l’on parle de « Dick Tracy », film de 1990 de Touchstone Pictures, il est intéressant de noter que Madonna aurait pu aussi jouer dans une autre grande production de l’époque : « Batman Returns ».

Une offre alléchante

En effet, Madonna a révélé lors d’une interview avec Jimmy Fallon en octobre 2021, qu’elle avait été approchée pour jouer le rôle de Catwoman dans le film. Cette idée n’était donc pas qu’une simple rumeur non vérifiée. Madonna a reconnu qu’elle aurait pu jouer Selina Kyle, alias Catwoman, et a exprimé des regrets pour ne pas avoir saisi cette opportunité.

Madonna dans le rôle de Selina Kyle aurait été parfaitement logique. Elle était l’une des célébrités les plus célèbres du monde, connue moins pour son jeu d’actrice que pour sa musique et la façon dont elle mettait en valeur son apparence lors de ses performances en direct.

Le rôle de Catwoman finalement attribué à Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer a finalement été choisie pour incarner Selina Kyle dans « Batman Returns ». Sa performance sexy, dominante et marquante a volé la vedette, tout comme Jack Nicholson l’avait fait dans le premier « Batman ». Bien que Madonna soit une meilleure actrice dans les bons rôles que certains peuvent le penser, elle aurait peut-être été dépassée par le rôle de Catwoman.

Si Madonna avait joué Catwoman, qui sait à quoi aurait ressemblé « Batman Returns » ? Peut-être ne le considérerions-nous pas aujourd’hui comme une excellente suite. Il est donc probablement préférable que Madonna ait refusé ce rôle.