L’unique conseil de Madonna à Marvel pour Deadpool & Wolverine

L'unique conseil que Madonna a partagé avec Marvel pour les personnages de Deadpool et Wolverine.

Tl;dr Ryan Reynolds et Shawn Levy ont consulté Madonna pour l’utilisation de sa chanson « Like a Prayer ».

Madonna a accepté l’utilisation de sa chanson avec une suggestion constructive pour la scène.

Le fils de Madonna, fan de « Deadpool », a facilité l’obtention de son accord.

La rencontre inattendue entre Madonna et l’équipe de « Deadpool & Wolverine »

Imaginez-vous face à la reine de la pop, Madonna ? C’est ce qui est arrivé à Ryan Reynolds, la star de « Deadpool & Wolverine », et au réalisateur Shawn Levy. Lors d’une interview avec Radio Andy sur SiriusXM, ils ont raconté leur rencontre avec la légende musicale et les conseils précieux qu’elle leur a prodigués.

Madonna, connue pour sa sélectivité quant à l’utilisation de ses œuvres, a notamment une préférence pour la chanson « Like a Prayer ». Cette chanson a été utilisée dans le pic dramatique de « Deadpool & Wolverine » et dans sa bande-annonce finale. Pour convaincre Madonna de leur permettre d’utiliser cette chanson, Levy et Reynolds ont dû la rencontrer en personne.

Madonna accepte de partager sa chanson controversée… avec une suggestion

Reynolds a déclaré que rencontrer Madonna était « l’un des grands frissons » de sa vie. Il est vrai qu’elle est non seulement la chanteuse féminine la plus vendue de tous les temps, mais aussi une réalisatrice à part entière. Ils avaient donc une grande responsabilité en lui demandant d’utiliser « Like a Prayer », une chanson dont le clip vidéo controversé avait presque ruiné sa carrière en 1989.

Après lui avoir montré la scène où jouait « Like a Prayer », Reynolds a affirmé que Madonna avait eu des idées très spécifiques : « Elle a donné une excellente suggestion. Mon Dieu, elle l’a regardé et, je ne plaisante pas, elle a dit : ‘Vous devez faire ceci, ceci et cela à ce moment-là.’ Et si elle n’avait pas totalement raison. »

La scène « Like a Prayer » a connu de nombreux changements

La scène « Like a Prayer » était l’une des premières que l’équipe de « Deadpool et Wolverine » avait en tête, bien qu’elle ait subi de nombreux changements. Suite à la suggestion de Madonna, l’équipe a effectué de nouvelles modifications qui ont amélioré la scène. Après tout, qui de mieux que Madonna pour donner des conseils sur sa propre chanson ?

Enfin, un atout majeur a facilité l’obtention de l’accord de Madonna : son fils. Grand fan de « Deadpool », il a certainement pesé dans la balance. Grâce à lui, Madonna a fait un geste généreux en laissant deux des plus grands plaisantins d’Hollywood utiliser sa chanson la plus controversée.