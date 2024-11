La fin du film Deadpool & Wolverine transformée par un simple conseil de Blake Lively

Un seul conseil de Blake Lively a complètement transformé la fin du film Deadpool & Wolverine.

Tl;dr Deadpool & Wolverine a reçu un grand succès.

Blake Lively a contribué à l’idée du suspense de fin.

Le film a subi peu de retouches avant sa sortie.

Le succès indéniable du film « Deadpool & Wolverine »

Le film Deadpool & Wolverine s’est révélé être l’élément revitalisant dont l’univers cinématographique Marvel (MCU) avait besoin après plusieurs années de rendements décroissants. Avec son humour irrévérencieux et son cœur indéniable, il s’inscrit parfaitement dans le MCU. Fruit du dévouement du réalisateur Shawn Levy et de la star Ryan Reynolds, le film a rencontré un succès retentissant auprès du public.

Le rôle crucial de Blake Lively

Les fans ont pu en apprendre davantage sur le film lors de sa sortie en édition physique, grâce aux commentaires du réalisateur. Ces derniers ont dévoilé l’importance de l’actrice Blake Lively, interprète de Lady Deadpool, pour le dénouement du film. C’est elle qui a suggéré de ne pas montrer immédiatement que Deadpool et Wolverine avaient survécu à la destruction du Time Ripper.

Peu de retouches avant la sortie du film

Selon GamesRadar, Reynolds a expliqué que le film n’a subi qu’un jour et demi de retouches avant sa sortie, une prouesse dont ils sont particulièrement fiers. En effet, ce type de film nécessite généralement plusieurs semaines de retouches.

Une scène clé du film repensée grâce à Blake Lively

Par ailleurs, Levy a attribué le mérite à Blake Lively de la refonte d’une scène clé du film. Auparavant, il n’y avait aucun suspense : la salle des machines explosait et nos héros survivaient. Mais Blake Lively leur a suggéré de laisser le public dans l’incertitude, pour rendre leur survie plus émouvante et viscérale. Cette suggestion a complètement changé leur approche de cette partie du film et a rendu le dénouement beaucoup plus satisfaisant.

En conclusion, Deadpool & Wolverine a fait découvrir de nombreux personnages fascinants aux cinéphiles, dont Lady Deadpool interprétée par Lively. Mais sa plus grande contribution au film reste sans conteste sa suggestion concernant le dénouement.