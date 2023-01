Madonna : le biopic sur la reine de la pop est abandonné

La comédienne américaine Julia Garner devait incarner Madonna sur le grand écran.

Annoncé en 2020, le biopic consacré à Madonna n’est officiellement plus en développement chez Universal Pictures avec l’aide de la productrice Amy Pascal. Madonna Louise Ciccone, aussi appelée uniquement Madonna, a travaillé sur deux versions du scénario couvrant de larges périodes de sa vie créative et personnelle : une première version a été écrite avec Diablo Cody (Juno, Burlesque, Paradise) et après Erin Cressida Wilson (Secretary, The Girl on the Train, Snow White) a procédé à un deuxième passage.

The anticipated biopic of music legend Madonna is taking an indefinite holiday. The project, which the icon was going to direct herself, is no longer in development at Universal Pictures. https://t.co/AmmkuOMmLK pic.twitter.com/qpzceTs113 — Variety (@Variety) January 24, 2023

Les spéculations sur le sort du film ont commencé instantanément après que Madonna ait annoncé une nouvelle tournée mondiale, baptisée “Celebration Tour”, pour célébrer le quarantième anniversaire de sa carrière dans l’industrie musicale (déjà complet à New York, Londres, Paris et dans d’autres villes). Des sources proches de la chanteuse ont déclaré que sa seule préoccupation est la tournée qui proposera un voyage artistique à travers quatre décennies de hits, mais qu’elle reste déterminée à faire un jour un film sur sa vie.

Donna Langley, présidente du groupe Universal Filmed Entertainment, a apporté le projet à Universal Pictures avec Amy Pascal de Pascal Pictures. Sara Zambreno et Guy Oseary, manager de longue date de Madonna, devaient assurer la production exécutive. Le biopic aurait marqué les retrouvailles entre Madonna et Amy Pascal, qui ont travaillé ensemble sur le classique du baseball A League of Their Own en 1992.