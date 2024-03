Mad Max : pourquoi Anya Taylor-Joy a remplacé Charlize Theron pour le rôle de Furiosa ?

Le réalisateur de Furiosa: A Mad Max Saga explique pourquoi Charlize Theron, vedette de Mad Max: Fury Road, a été remplacée par Anya Taylor-Joy dans le film préquel.

Le réalisateur de Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller, a récemment révélé les raisons du remplacement de Charlize Theron par Anya Taylor-Joy pour reprendre le rôle de Furiosa. Charlize Theron avait incarné ce guerrier du désert dans l’acclamé Mad Max: Fury Road de 2015, rendant le personnage emblématique. Cependant, lorsqu’il a fallu revisiter son univers post-apocalyptique pour un film prequel sur les origines de Furiosa, George Miller a choisi de ne pas rajeunir Charlize Theron, mais de recaster le rôle avec la jeune comédienne Anya Taylor-Joy.

Remplacer une star aussi importante que Charlize Theron était un risque, mais George Miller a expliqué qu’il n’est pas fan de l’effet de rajeunissement utilisé dans le cinéma, craignant que cela ne distrait les spectateurs. Le réalisateur a également partagé ce qui l’a convaincu que Anya Taylor-Joy pouvait incarner Furiosa, suite à une recommandation du réalisateur de Last Night in Soho, Edgar Wright :

Je pensais au début à utiliser la technologie de rajeunissement pour Charlize. Puis, après avoir vu des cinéastes talentueux comme Ang Lee et Martin Scorsese l’utiliser pour Gemini Man et The Irishman, j’ai compris que la technique n’était pas encore parfaite. On se concentre plus sur la technologie que sur le film en lui-même. Finalement, c’est une question d’intuition. Anya possède une résolution innée. Elle est très déterminée et rigoureuse. Elle a une mystique autour d’elle. Et elle a été formée jeune en tant que danseuse de ballet, tout comme Charlize. Il y a en elles une précision nécessaire.