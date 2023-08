Lost Eidolons : un RPG tactique heroic fantasy à la Fire Emblem

Plusieurs mois après sa sortie sur PC, PID Games et Ocean Drive Studio annoncent l'arrivée de Lost Eidolons sur consoles.

Dans Lost Eidolons, les joueurs incarnent le jeune capitaine-mercenaire Eden et suivent le parcours de divers personnages, chacun doté de capacités et d’une histoire uniques, alors qu’ils découvrent les secrets d’un monde au bord du changement. Le système de combat tactique requiert une planification minutieuse des mouvements, une adaptabilité aux conditions dynamiques du champ de bataille et des décisions stratégiques qui façonneront le destin des personnages et du monde qui les entoure :

Le Benerio était autrefois un royaume côtier florissant. Mais Ludivictus, un conquérant impitoyable, mit le monde à feu et à sang et redéfinit les frontières. Désormais, le Benerio n’est plus qu’une province opprimée d’un empire qui périclite, rongé par la corruption.

Un trailer pour Lost Eidolons

En plus de mener une rébellion sur les champs de bataille via une armée de soldats (plus de 20 personnages jouables et dix classes au choix), les joueurs assiégeront des châteaux imposants, vaincront des boss rusés aux capacités uniques et affronteront des monstres imposants qui les forceront à changer de tactique au risque de devenir leur prochain repas.

Lost Eidolons sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S dès le 24 août prochain.