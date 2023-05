Loki : un retour en octobre avec la deuxième saison

La comédien britannique Tom Hiddleston va de nouveau incarner Loki , le Dieu de la Malice, dans la série télévisée éponyme de Disney.

Diffusée sur la plateforme de streaming Disney+, Loki se déroule dans un univers proche du Marvel Cinematic Universe, dans lequel le Dieu de la Malice se retrouve en difficulté lorsqu’il a des ennuis avec la très bureaucratique TVA (Time Variance Authority) après s’être emparé du Tesseract. Marvel a annoncé que la deuxième saison est planifiée pour le 6 octobre prochain. Par ailleurs, chaque nouvel épisode sera diffusé une fois par semaine.

Tom Hiddleston est accompagné d’Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant dans le casting de la série télévisée Loki. Justin Benson et Aaron Moorhead réalisent et produisent la saison 2. Eric Martin est scénariste en chef et producteur exécutif, aux côtés de Tom Hiddleston et Michael Waldron.

