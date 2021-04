Loki : la série Disney+ régale les fans du MCU avec une bande-annonce

Le méchant de Marvel, Loki, est de retour et fait de nouveau des siennes.

Loki de Marvel Studios met en scène le Dieu de l’espièglerie qui sort de l’ombre de son frère Thor, le Dieu du Tonnerre, dans une série télévisée pour la plateforme Disney+ qui se déroule après les événements d’Avengers : Endgame. Elle a été créée et écrite par Michael Waldron (HarmonQuest, Rick and Morty, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), avec Kate Herron à la réalisation (Sex Education, Daybreak, The Idris Takeover). Tom Hiddleston récupère son rôle phare et est rejoint par les acteurs Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant.

Un trailer pour la série Loki

L’histoire prend place dans une réalité alternative créée par le Casse Temporel des Avengers après que le Loki de 2012 se soit échappé avec le Tesseract. Le dieu de la Malice veut se servir des pouvoirs de l’artéfact créé par l’organisation scientifique criminelle AIM pour changer le cours de l’histoire humaine. Après son évasion, il est emmené auprès de la Time Variance Authority (ou TVA), un organisme mis en place par les Gardiens du Temps pour empêcher toute personne qui tenterait d’altérer le passé ou le futur.

Composée de six épisodes, la série télévisée Loki sera diffusée à partir du 11 juin prochain sur Disney+.