Logitech signe le clap de fin pour ses télécommandes universelles Harmony

Logitech vient d'annoncer la nouvelle, c'est la fin des télécommandes universelles Harmony. Pas une vraie surprise pour les utilisateurs, mais un choc tout de même.

Dans les salons, on trouve assez souvent un certain nombre d’appareils électroniques gravitant autour du téléviseur. Un système home-cinéma, une ou plusieurs consoles, une set-top box, sans oublier les éventuels lecteurs CD/DVD/Blu-ray. Pour piloter tout cela, les classiques et nombreuses télécommandes. Certains ont depuis longtemps adopté une télécommande universelle. Logitech propose depuis de nombreuses années sa gamme Harmony. Malheureusement, c’est la fin aujourd’hui (de la production).

Logitech cesse la production de ses télécommandes Harmony

Ces dernières années, Logitech a créé de nombreuses versions différentes de ses télécommandes universelles Harmony. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les télécommandes universelles sont, comme leur nom l’indique, des télécommandes capables de piloter un grand nombre d’appareils différents. Ceci est particulièrement pratique si vous avez plusieurs appareils et que vous en avez marre de jongler entre les différentes télécommandes.

La fin d’une époque, assurément

Malheureusement, si vous espériez voir arriver sur le marché une nouvelle télécommande Harmony, vous serez déçu(e) d’apprendre que cela n’arrivera pas. Logitech vient de publier un communiqué sur son forum dans lequel la marque explique avoir cessé la production de ses télécommandes Harmony.

Selon le communiqué en question : “Nous avons reçu de nombreuses questions de notre communauté en ce qui concerne l’avenir de Harmony et voici donc une mise à jour officielle. Bien que des télécommandes Harmony continuent d’être disponibles chez divers revendeurs, Logitech ne fabriquera plus de télécommandes Harmony.”

La marque précise cependant que si la production est effectivement stoppée à compter de ce jour, les modèles existants seront encore maintenus. Pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre la main sur une télécommande Harmony, la chose est encore possible tant que les revendeurs auront des stocks. Autrement dit, il vous faudra agir vite, surtout si vous cherchez un modèle en particulier.