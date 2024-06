Logitech dévoile un stylet 3D pour les casques Meta Quest

Le MX Ink, d'une valeur de 130$, sera disponible dès septembre.

Tl;dr Logitech dévoile un stylet de réalité mixte pour les casques Meta Quest.

Le MX Ink est conçu pour aider à créer des dessins plus précis.

Le stylet, compatible avec les casques Quest 2 et 3, sera disponible en septembre.

Il disposera d’options telles que le réglage des courbes de pression et du double-tap.

Logitech et Meta Quest créent un pas dans la réalisation virtuelle

Un périphérique innovant : le stylet MX Ink

La technologie ne cesse de nous étonner par ses percées. Ayant comme acteur majeur Logitech, qui a récemment dévoilé un stylet de réalité mixte appelé le “MX Ink” . Ce dernier est spécialement conçu pour les casques Meta Quest.

L’utilisation de ce stylet de 130 $ permet de réaliser des dessins et des illustrations avec une précision inégalée. Contrairement aux attentes, il ne sera pas compatible avec le casque Quest Pro, mais sera bel et bien adapté aux casques Quest 2 et Quest 3. Il sera mis en vente en septembre.

Un résultat aux détails finement ajustables

Par ailleurs, ce stylet viendra équipé de deux pointes de remplacement, une fine et une large. Il pourra être associé à l’application Meta Quest App. Vous aurez la possibilité d’ajuster des paramètres comme les courbes de pression du stylet ainsi que le temps de double tap directement grâce aux paramètres Meta.

Logitech affirme que les utilisateurs pourront alterner en toute simplicité entre le MX Ink et les manettes Quest. Il s’agit en effet du tout premier accessoire de suivi d’un tiers à être officiellement supporté par les casques Quest.

Une fonctionalité et une durée d’utilisation impressionantes

L’utilisation de ce stylet permet, sans contrainte, de passer de la réalisation sur surfaces physiques 2D à un espace 3D et vice versa, au gré des nécessités. Il intègre une pointe sensible à la pression et un bouton principal qui favorise une créativité de haute précision, selon Logitech.

Il faut aussi noter que le temps de fonctionnement du MX Ink est de sept heures avec une seule recharge, d’après les précisions de Logitech. Il peut être rechargé via USB-C ou sur un dock disponible séparément. Logitech propose également un accessoire MX Mat, qui offre un environnement d’écriture et de dessin sans friction.