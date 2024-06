“Just Dance VR” arrive sur les casques Meta Quest en octobre

Le jeu offrira une immersion totale grâce à des environnements à 360 degrés et introduira une toute nouvelle forme de gameplay. Serez-vous prêt à relever ce nouveau challenge ?

Le 15 octobre 2024 marque une date impressionnante dans l’histoire de la réalité virtuelle. Ubisoft s’apprête à lancer Just Dance VR: Welcome to Dancity, apportant une nouvelle dimension à votre collection de jeux.

Une expérience immersive personnalisée

La nouveauté de ce jeu réside dans sa personnalisation poussée. En effet, chacun peut façonner son avatar à son image : morphologie du corps, expression du visage, couleur de peau, coiffure et tenue – c’est vous qui décidez. C’est une version virtuelle de vous-même que vous pourrez ainsi immerger dans le hub social de Dancity, pour interagir avec d’autres joueurs.

Un espace de jeu social

Just Dance VR offre, en outre, la possibilité de disposer de son propre “appartement” dans le jeu. Jusqu’à six joueurs y peuvent danser ensemble ou se lancer dans d’autres activités comme le basketball. Il est également possible de discuter via le système de chat vocal avec d’autres danseurs ou de leur envoyer des autocollants emotes.

La nouvelle collaboration d’Ubisoft

Ubisoft avait d’abord annoncé que le jeu serait exclusivement disponible pour les casques Pico. Toutefois, après un licenciement massif du côté de ByteDance, firme détentrice de Pico, Ubisoft a trouvé un nouveau partenaire, Meta. Ainsi, Just Dance VR: Welcome to Dancity sera désormais disponible pour les utilisateurs de Meta Quest 2, Meta Quest Pro et Meta Quest 3.

Repérez donc bien la date : le 15 octobre 2024. Préparez-vous à plonger dans un univers musical inédit au rythme de 25 tubes et chansons originales, parmi lesquelles se trouve “Don’t Stop Me Now” de Queen, “Bad Liar” de Selena Gomez, “Starships” de Nicki Minaj et “Call Me Maybe” de Carly Rae Jepsen.