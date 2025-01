LinkedIn accusé d’avoir utilisé les données de ses clients pour former des IA

L’utilisation présumée de messages privés par LinkedIn pour entraîner des IA soulève une nouvelle polémique sur la gestion des données personnelles.

Tl;dr LinkedIn est accusé par des clients Premium d’avoir partagé leurs données personnelles, dont des messages privés, pour entraîner des modèles d’IA sans leur consentement.

Une plainte collective dénonce une modification discrète de la politique de confidentialité en 2024, permettant l’usage des données déjà collectées pour l’IA.

LinkedIn rejette ces accusations, mais l’affaire met en lumière les préoccupations croissantes autour de l’utilisation des données personnelles par les géants technologiques.

Une plainte déposée par des clients Premium

Des clients Premium du réseau social professionnel LinkedIn ont déposé une action collective devant un tribunal fédéral de San Jose, en Californie. Ils accusent LinkedIn d’avoir transmis leurs messages privés à des tiers pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, avant de modifier discrètement sa politique de confidentialité. Ces données incluaient notamment des messages InMail échangés avant le 18 septembre 2024. Les plaignants réclament des dommages et intérêts pour violation de contrat et des lois californiennes sur la concurrence déloyale, ainsi qu’une indemnité de 1000 dollars par personne au titre de la loi fédérale sur les communications stockées.

Une modification controversée de la politique de confidentialité

La plainte met en lumière une mise à jour discrète des paramètres de confidentialité par LinkedIn en août 2024, suivie d’une révision de sa politique le mois suivant. Celle-ci permettait à la plateforme d’utiliser les données personnelles des utilisateurs à des fins de formation d’IA. Bien que LinkedIn ait ajouté une option pour refuser ce partage, il a également précisé que cela ne s’appliquerait pas aux données déjà utilisées. Les plaignants estiment que cette démarche démontre une tentative délibérée de dissimuler ces pratiques pour éviter une controverse publique et des conséquences juridiques.

LinkedIn rejette les accusations

Dans une déclaration officielle, LinkedIn a catégoriquement nié les allégations, les qualifiant de « fausses et infondées ». Toutefois, cette affaire souligne les préoccupations croissantes des utilisateurs quant à l’utilisation de leurs données personnelles par les grandes entreprises technologiques. Les avocats des plaignants n’ont pas encore fait de commentaires supplémentaires.

Un contexte global autour de l’IA

La plainte a été déposée peu après l’annonce par Donald Trump d’un projet d’envergure impliquant OpenAI, Oracle et SoftBank, visant à investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle aux États-Unis. Ce contexte souligne les enjeux majeurs liés à la course à l’IA, où l’utilisation des données personnelles reste un sujet sensible et controversé.