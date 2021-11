L’IA GauGAN2 de NVIDIA peut générer des scènes photoréalistes avec une simple phrase

NVIDIA dévoile son IA GauGAN2. Générer des scènes photoréalistes n'a jamais été aussi simple.

L’intelligence artificielle est aujourd’hui capable d’un certain nombre de prouesses, et ce, dans tous les domaines ou presque. Difficile de savoir jusqu’où de tels systèmes s’arrêteront, si tant est qu’ils s’arrêtent. Dans le domaine du graphisme, par exemple, les algorithmes à base d’intelligence artificielle sont déjà époustouflants, et NVIDIA est l’un des grands experts du secteur. Nouvel exemple aujourd’hui avec son IA GauGAN2.

NVIDIA dévoile son IA GauGAN2

NVIDIA est connue et reconnue comme un fabricant de cartes graphiques pour ordinateur, mais l’entreprise est aujourd’hui bien plus que cela. Elle travaille notamment activement sur l’intelligence artificielle et sa toute dernière démonstration en la matière est fascinante à bien des égards. C’est réellement impressionnant.

GauGAN2 est une version améliorée du système d’IA de NVIDIA qui a fait ses débuts sur l’application Canvas il y a quelques mois. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Canvas est une application capable de générer des scènes photoréalistes grâce à de simples coups de crayons. Autrement dit, les utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir un quelconque talent en dessin, peinture ou autre pour pouvoir créer de magnifiques paysages. Il suffit de dessiner comme on le ferait en quelques secondes durant une partie de Pictionary et l’IA s’occupe du reste.

Générer des scènes photoréalistes n’a jamais été aussi simple

Avec GauGAN2, NVIDIA emmène son intelligence artificielle plus loin encore en lui permettant de générer des scènes photoréalistes sur la seule et unique base non plus de dessins, mais de mots ou phrases. Cela signifie que, au lieu de devoir esquisser ce que vous voulez, il suffit de l’écrire à l’intelligence artificielle et l’algorithme va générer une scène photoréaliste sur cette seule description.

Et le meilleur dans tout ceci, si vous êtes curieux, c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir une machine superpuissante avec la toute dernière carte graphique de NVIDIA pour en profiter. Vous pouvez tester les pouvoirs de GauGAN2 directement via sa démonstration sur le site de NVIDIA.