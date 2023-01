LG va mettre à jour ses barres de son 2022, et les gamers devraient être satisfaits

LG a une grosse mise à jour logicielle pour ses barres de son de 2022. Les performances devraient être grandement meilleures.

Alors que le monde de la tech attend impatiemment le Consumer Electronics Show, LG est resté plutôt muet pour une entreprise qui fabriquer certaines des meilleures solutions audio du monde. Selon un rapport de Forbes, LG n’a confirmé que trois nouvelles barres de son pour le début de l’année 2023, faisant plutôt pâle figure par rapport aux annonces déjà réalisées par la concurrence.

LG a une grosse mise à jour logicielle pour ses barres de son de 2022

Ceci étant dit, il y a une grande et bonne nouvelle pour les clients LG et les audiophiles de manière plus générale. SlashGear avait déjà annoncé de grands changements au niveau logiciel dans les dernières technologies de son de LG. Aujourd’hui, davantage de détails ont été rendus publics. Après près d’une année à garder le mystère, LG est enfin prêt à montrer ce qu’il a en réserve. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses s’annoncent très bien, en particulier pour les joueurs de jeux vidéo.

Selon Forbes, les nouveautés de LG ne sont pas à chercher du côté des nouveaux produits hardware, mais plutôt de la mise à jour logicielle qui arrivera sur les modèles 2022. LG proposera en effet une mise à jour qui devrait améliorer grandement les performances des appareils que les clients ont déjà chez eux.

Les performances devraient être grandement meilleures

Comme précisé plus haut, SlashGear avait déjà signalé que LG préparait l’arrivée de nouvelles technologies dans ses barres de son pour que celles-ci s’intègrent mieux avec les écrans OLED de la marque. Aujourd’hui, nous apprenons que cette mise à jour apportera un son 4K à 120 Hz en pass-through. Cela vient multiplier par deux les performances actuelles, de quoi réjouir les clients qui veulent jouer aux jeux vidéo, regarder leurs films et séries ou éditer des media dans la plus haute qualité possible.

En outre, ce nouveau logiciel devrait apporter plusieurs modifications très utiles au quotidien aux anciens modèles – celles-ci seront embarquées nativement sur les modèles 2023 -. Les barres de son LG de 2022 seront ainsi compatibles avec le streaming Master Quality Authenticated (MQA) sur Spotify et TIDAL, rapprochant encore la qualité audio des masters originaux pour les plus audiophiles. D’autres nouveautés seront plus spécifiques aux différents modèles, toujours dans l’objectif d’optimiser les performances et la simplicité d’utilisation de ces modèles.