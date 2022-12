LG dévoile de nouveaux appareils électroménagers avec moins de boutons et des fonctions évolutives

LG laisse entrevoir sa nouvelle gamme d'appareils électroménagers. Moins de boutons, un design minimaliste et une dose d'évolutivité annoncée.

LG est une marque très présente sur le marché de l’électroménager et elle le prouve aujourd’hui encore avec une nouvelle génération de machines à laver, réfrigérateurs, fours et même un lave-vaisselle. Cette fois, elle prend une approche plus minimaliste pour 2023, avec des appareils plus discrets et, semble-t-il, dotés de moins de boutons. Si nous n’avons pas encore d’aperçu très détaillé, le design de ces appareils semble similaire à celui des années précédentes. Avec son lot d’innovation, évidemment.

Le design global de cette année est plus simple, LG proposant là une “expérience de contrôle élégamment propre”. L’entreprise explique avoir pensé et conçu cette gamme pour pouvoir “s’intégrer dans n’importe quel décor, schéma de couleur et tendance d’intérieur”. Le fabricant a aussi utilisé des matériaux recyclés dans de nombreux éléments de ses appareils, tout en réduisant le nombre total de pièces dans chacun d’entre eux et en diminuant leur consommation énergétique, par rapport à des appareils traditionnels.

Cela répondrait parfaitement à l’annonce de LG faite en début d’année, à savoir offrir une certaine évolutivité dans son électroménager. Jusqu’à présent, ceci incluait de nouveaux filtres pour certains scénarios et des mises à jour logicielles pour proposer davantage de cycles de lavage dans les machines à laver. L’entreprise déclarait avoir prévu 20 modèles avec des fonctionnalités évolutives, mais n’a pas confirmé combien seront effectivement commercialisés. Des appareils plus simples et plus passe-partout pourraient simplifier la vie à LG pour remplacer certains éléments cruciaux, comme les moteurs et autres pièces chauffantes, pour être plus efficients ou plus efficaces.

Ceci étant dit, moins de boutons sera-t-il aussi synonyme de moins de fonctionnalités ou moins de flexibilité ? Impossible de le savoir à ce stade. LG dévoilera sa nouvelle gamme d’électroménager durant le CES 2023 qui ouvrira ses portes à Las Vegas dans quelques jours.