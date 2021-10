LG travaillerait sur des dalles OLED de 12,9 pouces pour l’iPad Pro

LG développerait des dalles OLED 12,9 pouces pour l'Apple iPad Pro. Celles-ci pourraient se retrouver dans les modèles de 2023 ou 2024.

Apple met très régulièrement ses produits à jour. L’iPad y compris, bien évidemment. Tout comme l’iPad Pro, d’ailleurs. Et à chaque génération, la firme de Cupertino y intègre un certain nombre d’améliorations. Tous les aspects de la tablette peuvent en profiter. L’écran est très important. Et à ce sujet, il semblerait que LG travaille sur une dalle OLED de 12,9 pouces pour l’iPad Pro.

LG développerait des dalles OLED 12,9 pouces pour l’Apple iPad Pro

Avec le rafraîchissement de l’iPad Pro il y a quelques mois, Apple avait introduit un écran mini LED dans sa gamme iPad. Il y a une chance que cette dalle mini LED soit simplement une transition et que les intentions d’Apple soient de passer à l’OLED. Aujourd’hui, si l’on en croit un rapport de The Elec, un iPad avec écran OLED pourrait être commercialisé dans les 2 à 3 prochaines années.

Celles-ci pourraient se retrouver dans les modèles de 2023 ou 2024

Le rapport affirme que LG aurait démarré le développement de dalles OLED pour l’iPad Pro de 12,9 pouces et ces dalles pourraient arriver pour les modèles de 2023 ou 2024. Cela signifie que, pour les une ou deux prochaines années, l’iPad Pro pourrait continuer d’utiliser une dalle mini LED.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’intérêt d’Apple pour des écrans OLED pour ses iPad. Récemment, un rapport laissait entendre qu’Apple avait mis un terme à son projet d’iPad Air OLED pour 2022, qu’il développait conjointement avec Samsung. Il avait alors été suggéré que des difficultés techniques et des désaccords financiers avaient mis à mal ce partenariat.

Cela étant dit, il faudra encore un long moment avant d’arriver à 2023/2024. Il est fort possible que les choses changent d’ici là. Autrement dit, pour le moment, on prendra cette information comme une simple rumeur, une possibilité parmi d’autres.