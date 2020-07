Les Sims vont avoir droit à leur propre série de téléréalité

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux jeux vidéo, vous avez très certainement entendu parler un jour ou l'autre de la licence Les Sims, les jeux vidéo de simulation de vie développés par Maxis. Aujourd'hui, la franchise va avoir sa propre série de téléréalité.

Nombre d’entre vous connaissent la licence Les Sims de EA. Il faut dire que depuis 2000, les opus se sont enchaînés. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, s’il fallait résumer, nous dirions qu’il s’agit de créer des personnages dans un monde virtuel, de les contrôler et de vivre la vie de vos rêves. C’est un jeu très sympathique et pour on ne sait trop quelle raison, EA semble penser qu’une série de téléréalité dans cet univers pourrait être intéressante.

Les Sims vont avoir droit à une émission de TV

Les Sims Spark’d. Voici le nom de cette série de téléréalité. Les participants devront créer des personnages, des mondes et des histoires dans le jeu Les Sims dans l’objectif de mettre la main sur le pactole de 100 000$ donné au vainqueur. Selon EA, “depuis deux décennies, les joueurs ont raconté des millions d’histoires dans Les Sims, inspirées par leurs propres vies et leur créativité sans limite. Aujourd’hui, la compétition va battre son plein, douze Simmers réaliseront des défis de créativité dans un temps imparti pour façonner des personnages, des mondes et des histoires dans l’espoir d’impressionner les juges – et remporter le prix de 100 000$.”

aptisée Spark’d, entre streaming de jeu vidéo et téléréalité

Voilà qui semble intéressant sur le papier mais il faudra attendre de voir un épisode pour juger du véritable caractère divertissant de concept d’émission. Cela montre en tous les cas aussi l’intérêt grandissant des spectateurs pour regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu et la téléréalité, voilà une nouvelle émission qui pourrait être pour vous. Sachez que le premier épisode de Les Sims Spark’d sera diffusé le 18 juillet à 11h (heure française) sur TBS et sur BuzzFeed Multiplayer le 20 juillet à 17h (heure française).