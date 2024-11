Les Simpson : où voir le dernier épisode du Milhouse original ?

Découvrez comment regarder le dernier épisode marquant de Milhouse, personnage emblématique de la série Les Simpson.

Tl;dr Pamela Hayden, voix de Milhouse dans The Simpsons, prend sa retraite après 35 ans.

Son dernier épisode sera diffusé le dimanche 24 novembre.

Les personnages qu’elle doublait seront repris par de nouveaux acteurs.

Pamela Hayden tire sa révérence

Après 35 ans de bons et loyaux services, Pamela Hayden, célèbre pour avoir prêté sa voix à plusieurs personnages emblématiques de The Simpsons, dont Milhouse, annonce sa retraite. Ce départ marque un tournant dans l’histoire de la longue série animée, qui continue d’être diffusée tous les dimanches soirs sur la chaîne américaine Fox.

Un dernier épisode en guise d’au revoir

Le public pourra découvrir la dernière performance de Pamela Hayden dans l’épisode du dimanche 24 novembre. Cet épisode spécial, intitulé « Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes », promet d’être riche en surprises. Il sera composé de trois nouvelles histoires courtes inspirées par l’auteur renommé Ray Bradbury. Pour ceux qui ne pourraient pas être devant leurs écrans à ce moment-là, pas d’inquiétude : l’épisode sera disponible en streaming sur Hulu dès le lendemain.

Le futur des personnages de Pamela Hayden

Avec le départ de Pamela Hayden, The Simpsons s’apprête à accueillir de nouveaux acteurs pour reprendre les rôles qu’elle laissera vacants. Bien que le processus de recrutement ne soit pas encore terminé, les producteurs de la série ont d’ores et déjà annoncé que les personnages clés tels que Milhouse ne seraient pas mis à la retraite. Il reste donc à voir qui aura la lourde tâche de reprendre le flambeau.

La saison 36 promet d’être mémorable

Si cette nouvelle saison marque la fin de l’ère Pamela Hayden, elle annonce également le début d’une nouvelle phase pour The Simpsons. La série, qui ne montre pas de signes de ralentissement, promet de belles surprises à ses fans, notamment avec l’introduction de nouveaux acteurs. En somme, cette saison 36 s’annonce plus monumentale que jamais.