Les Simpson lèvent enfin le voile sur les origines d’un personnage culte, avec une touche Marvel inattendue

Après des années de spéculations, la série culte Les Simpson lève enfin le voile sur les origines d’un personnage adoré des fans, dans un épisode inédit qui surprend par un clin d’œil inattendu à l’univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Nouvel épisode sur le passé de Comic Book Guy.

Un film Marvel explique sa personnalité actuelle.

L’humour vise les fans et la pop culture.

Retour sur l’humour acide de Springfield

Quand on croit avoir tout vu du côté des habitants de Springfield, la série culte The Simpsons parvient encore à surprendre. La diffusion du quatrième épisode de la saison 37, intitulé « Men Behaving Manly », offre une plongée inédite dans le passé de personnages familiers, avec cette touche d’ironie mordante qui fait toujours mouche après plus de trente ans d’antenne.

Comic Book Guy : un passé inattendu révélé

Au cœur de cet épisode, les hommes de la ville sont envoyés en « camp » afin de corriger leurs travers – ou du moins d’y réfléchir sérieusement. Parmi eux, le fameux Comic Book Guy, dont le comportement grincheux et acerbe trouve ici une origine aussi drôle qu’éclairante. Une séquence en flashback montre en effet un jeune garçon débordant d’enthousiasme pour la sortie d’un nouveau film signé George Lucas. L’attente laisse cependant place à la déception lorsque ce film se révèle être… Howard the Duck. La réaction ne se fait pas attendre : « Désormais, je détruirai tout ce que j’aime », lance-t-il, scellant ainsi son destin de critique acerbe.

L’échec de Howard the Duck et son impact sur la pop culture

Cette anecdote n’est pas anodine. À sa sortie, le film produit par George Lucas et adapté d’une licence Marvel, est devenu célèbre pour toutes les mauvaises raisons, marquant durablement l’imaginaire des fans. Le personnage de Howard the Duck a longtemps été relégué au second plan avant de connaître une forme de réhabilitation avec l’arrivée du Marvel Cinematic Universe. On a pu récemment croiser le canard décalé dans des productions comme « What If? », où il bénéficie de la voix de Seth Green, tandis que certains espèrent son apparition dans les futurs volets des Avengers.

Derrière la blague, une satire bien sentie

Si la scène amuse par sa subtilité, elle fonctionne surtout parce que l’autodérision est omniprésente chez les scénaristes de The Simpsons. Ils n’hésitent pas à pointer du doigt l’impact réel qu’un échec artistique peut avoir sur les plus passionnés – parfois jusqu’à façonner toute une vie d’aigreur comique. En s’appuyant sur cette référence précise, ils renouvellent habilement leur galerie de portraits tout en offrant aux amateurs un clin d’œil appuyé à l’histoire mouvementée des adaptations Marvel.

Pour résumer, difficile pour les fans – ou même les simples curieux – de ne pas sourire devant ce nouvel éclairage sur l’un des personnages emblématiques de Springfield… qui trouve là une justification aussi absurde que parfaite à son éternel sarcasme.