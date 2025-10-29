La saison 2 d’Ahsoka s’annonce plus lumineuse

La deuxième saison de la série Ahsoka s’apprête à bouleverser le personnage incarné par Rosario Dawson. De nouveaux choix créatifs promettent d’influencer l’évolution d’Ahsoka Tano, figure centrale de l’univers Star Wars sur Disney+.

Tl;dr Ahsoka Tano apparaît dans la série Ahsoka comme une guerrière marquée par son passé et la chute d’Anakin Skywalker.

La première saison explore son lien mystique avec Anakin, qui continue de guider et influencer ses choix.

La série réintègre des éléments du lore « Legends » et prépare une suite promettant une Ahsoka plus épanouie.

Une héroïne marquée par son passé

Depuis son apparition dans l’univers de Star Wars, Ahsoka Tano intrigue par l’évolution de sa personnalité. Dans la série Ahsoka diffusée sur Disney+, le spectateur retrouve une guerrière rongée par les blessures du passé. La relation singulière qui l’unit à Anakin Skywalker – amitié entamée lors de ses années de padawan, puis brisée par la chute d’Anakin vers le côté obscur – pèse lourdement sur elle. Interprétée aujourd’hui par Rosario Dawson, Ahsoka n’a plus grand-chose de la jeune apprentie animée d’autrefois : désormais, c’est une combattante grave, taciturne, dont la joie paraît avoir disparu.

Anakin, un fantôme qui guide encore

La première saison met en scène des retrouvailles inattendues entre maître et élève. Après une défaite cuisante face à Baylan Skoll, Ahsoka croise sur le plan mystique du World Between Worlds le spectre de son ancien mentor, incarné par Hayden Christensen. Cet épisode charnière – largement salué pour sa charge émotionnelle – permet à Ahsoka d’affronter ses cicatrices. Selon toute vraisemblance, l’ombre bienveillante d’Anakin continuera de planer sur la suite : la fin de la saison laisse en effet entrevoir que ce lien surnaturel pourrait influencer durablement l’évolution d’Ahsoka.

L’héritage « Legends » pleinement assumé

Ce nouveau chapitre ne se contente pas de revisiter les figures phares créées par Dave Filoni. Avec l’apparition de la planète mystérieuse Peridea, située hors de la galaxie connue, et la réintégration de nombreux éléments issus du lore « Legends », Ahsoka se positionne comme un véritable carrefour pour les fans historiques. Là où des séries comme The Mandalorian adaptaient avec prudence certains personnages animés en live action, ici c’est tout un pan narratif hérité notamment de Star Wars Rebels qui prend vie.

Lueur d’espoir pour la suite ?

Lors d’un panel à Comic-Con Scotland 2025, Rosario Dawson a distillé quelques indices prometteurs sur l’avenir du personnage : « Je suis ravie qu’on apporte plus de joie dans sa vie et qu’on la voie enfin se détendre et retrouver une forme d’épanouissement collectif ». La deuxième saison, dont la date reste encore inconnue, s’annonce donc sous le signe d’une renaissance attendue pour cette figure emblématique. Les prochains épisodes pourraient bien offrir aux spectateurs une Ahsoka enfin réconciliée avec elle-même — guidée par le souvenir toujours vivant de son maître.