Les pouvoirs et compétences de Peacemaker : tout ce qu’il faut savoir

Peacemaker, personnage de l’univers DC, se distingue par ses compétences hors du commun et son arsenal impressionnant. Découvrez comment ses capacités physiques, son expertise au combat et ses gadgets sophistiqués façonnent ce justicier aussi redoutable qu’imprévisible.

Tl;dr Peacemaker, sans pouvoirs, compense par équipement ingénieux.

Sa collection de casques offre des atouts redoutables.

Personnage central de l’univers DC remanié par James Gunn.

L’anti-héros préféré du nouveau DC Universe

Il y a des personnages qui captent l’attention, parfois contre toute attente. C’est le cas de Peacemaker, incarné par John Cena. Alors que l’univers DC connaît une refonte orchestrée par James Gunn, ce justicier sans super-pouvoirs s’impose au premier plan, éclipsant même de nouveaux venus comme certains Kryptoniens ou la version revisitée de Green Lantern. Son histoire atypique séduit : un homme rugueux, mais sincèrement déterminé à imposer la paix, quitte à employer la force.

Derrière le masque : les origines de Peacemaker

Peacemaker, ou Christopher Smith de son vrai nom, n’est pas né sous les feux des projecteurs DC. Créé en 1966 par Joe Gill et Pat Boyette, il fait ses débuts chez Charlton Comics avant d’intégrer le giron DC. D’abord soldat maniant des armes non létales pour remplir ses missions, il évoluera vers une vision plus radicale après la célèbre « Crisis on Infinite Earths ». Loin d’être doté de capacités surnaturelles, il s’appuie sur une préparation physique poussée et une ingéniosité sans faille… Sans oublier un arsenal impressionnant.

Compétences et gadgets : l’art du combat selon Peacemaker

À l’image d’un Batman ou d’un Green Arrow, Smith compense l’absence de pouvoirs par sa maîtrise des arts martiaux et son adresse avec les armes à feu. Sa réputation de tireur d’élite le précède : avec ou sans équipement, il représente une menace tangible pour ses adversaires. Parmi son attirail distinctif :

Pistolet personnalisé Desert Eagle , gravé d’une colombe pour la paix ;

, gravé d’une colombe pour la paix ; Moto sur-mesure baptisée « Peace Cycle » ;

Surtout, une série de casques aux fonctionnalités variées et parfois déconcertantes.

Des casques aux pouvoirs insoupçonnés

C’est véritablement sa collection de casques – conçue par son père Auggie Smith (Robert Patrick) – qui distingue le personnage. Ces couvre-chefs ne se limitent pas à leur aspect kitsch : chacun possède un usage spécifique, parfois destructeur. On y trouve notamment un modèle pare-balles basique, mais aussi un casque « Tournevis » générant un champ protecteur intégral, un autre doté d’une vision à rayons X utilisé pour traquer les aliens « Butterfly », ou encore la version Sonic Boom capable de vaporiser tout ce qui n’est pas protégé… Certains restent plus anecdotiques, voire absurdes – le fameux casque « Scabies For All », que l’on préfèrerait voir rester au placard.

Alors que l’avenir du héros dans le DCU demeure incertain – entre rêve éphémère sur « Earth-X » et nouvelles intrigues promises par James Gunn –, nul doute que cet apôtre controversé de la paix saura surprendre encore… même sans super-pouvoirs.