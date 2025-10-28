Crossover inédit des Quatre Fantastiques avec une célèbre série animée des années 90 chez Marvel

Le dernier crossover de Marvel réunit les Quatre Fantastiques avec l’univers d’un dessin animé culte des années 1990, promettant une aventure inédite qui séduira à la fois les nostalgiques et les amateurs de super-héros.

L’univers Marvel rouvre ses portes aux « Gargoyles »

En réunissant les Quatre Fantastiques et les héros ailés du dessin animé culte des années 90, le dernier crossover publié par Marvel Comics redonne un second souffle à l’étrange clan des Gargoyles. Depuis quelques années, l’appétit pour cette série animée renaît, portée par une nostalgie assumée et l’intérêt renouvelé de son créateur, Greg Weisman. Il faut dire que l’annonce d’une adaptation en prise de vues réelles par James Wan, ou encore la publication récente de nouveaux comics par Dynamite, témoignent d’un regain d’attention inattendu autour de ces gargouilles new-yorkaises.

Quand Marvel mêle héritage gothique et super-héros familiaux

Ce n’est pas la première fois que Marvel s’essaie à des croisements aussi improbables. Les exemples ne manquent pas : on se souvient du passage de Godzilla chez les Avengers, ou encore de la rencontre entre les X-Men et l’équipage de l’Enterprise. Pourtant, l’alliance entre les Quatre Fantastiques et le Manhattan Clan des gargouilles apporte un parfum inédit. Le point commun saute aux yeux : ces deux équipes partagent avant tout un esprit de famille. Mais voilà, dans ce premier opus dessiné par Enid Balam et écrit par Weisman lui-même, la densité du casting pose problème. À vouloir faire se rencontrer tous ces personnages en un seul numéro, le récit manque cruellement d’espace.

Un récit ambitieux, mais qui manque d’oxygène

Il y a sans doute trop à raconter dans ce « Quatre Fantastiques/Gargoyles » #1. Dès la première page, le lecteur est plongé dans un univers où le chimiste immortel Diablo cherche à percer le secret d’éternité détenu par les gargouilles. Mais ni introduction solide ni contextualisation n’accompagnent la cohabitation entre Manhattan et l’univers Marvel — tout va vite, peut-être trop. Certains face-à-face prometteurs sont expédiés : voir Xanatos croiser Tony Stark amuse, mais pourquoi ne pas imaginer une confrontation stratégique avec Doctor Doom ? Même constat pour les liens potentiels entre Reed Richards et Lexington autour de leur passion commune pour la technologie — ils restent superficiels.

Les amateurs noteront aussi que cette histoire tente d’intégrer, parfois au chausse-pied :

Le Grey Gargoyle , ennemi Marvel doté d’un pouvoir pétrifiant ;

, ennemi Marvel doté d’un pouvoir pétrifiant ; Isaac Christians alias The Gargoyle, héros secondaire surnaturel ;

sans jamais vraiment laisser respirer la narration.

L’héritage complexe des « Gargoyles » face à l’avenir

Si ce premier numéro ressemble plus à un exercice condensé qu’à une véritable épopée partagée, il n’en demeure pas moins symptomatique du retour sur le devant de la scène des gargouilles Disney. Entre références shakespeariennes subtiles – Macbeth en personne fait même quelques apparitions – et ambiance gothique assumée digne de « Batman : The Animated Series », Greg Weisman continue à tisser la toile d’un univers hybride. Reste à espérer que « Gargoyles x Quatre Fantastiques », attendu chez Dynamite cet automne, offrira enfin à cette alliance improbable toute l’amplitude qu’elle mérite.