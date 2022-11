Les meilleurs outils d’intelligence artificielle pour travailler et créer

L'intelligence artificielle fait de vrais petits miracles. On l'utilise aujourd'hui parfois sans s'en rendre compte. Voici quelques outils très intéressants.

L’intelligence artificielle (IA) n’en finit plus d’influencer la tech, parfois sans même qu’on la remarque. Que ce soit dans des jeux comme Minecraft ou pour détecter des maladies, les moteurs d’IA peuvent être très pratiques au quotidien pour notre productivité ou notre créativité. Voici quelques outils très intéressants et très utiles qui pourraient vous aider. Nous avons sélectionné les plus simples et les plus efficaces.

1. Réponse et rédaction intelligentes dans Gmail

Certains passent leur temps à écrire des emails. Gmail a un outil à base d’IA qui peut aider. Dans l’onglet Général des paramètres (ou dans le panneau Paramètres dans les apps mobiles), vous pouvez activer les fonctionnalités Réponse intelligente et Rédaction intelligente pour accélérer l’écrire de vos messages, que ce soit depuis un brouillon vide ou dans une conversation existante.

Réponse intelligente vous propose des suggestions de texte (“merci pour l’information”, “de rien”), selon le contenu du message auquel vous répondez. En un tapotement ou un clic, votre réponse est écrite et prête à être envoyée. Google explique que ses algorithmes de machine learning s’améliorent avec le temps.

La Rédaction intelligente va plus loin en vous suggérant des mots et phrases complètes quand vous tapez un email. Ces suggestions apparaissent en gris et vous pouvez les accepter avec la touche Tabulation (sur ordinateur) ou un balayage (sur smartphone ou tablette).

2. Du texte généré par l’IA dans Rytr

Il existe aujourd’hui une grande vérité de services pour vous générer du texte, la plupart centré autour du marketing et de la publicité. Donnez-lui quelques mots clés bien choisis et le ton général quand vous manquez d’inspiration et l’outil vous crée un texte, loin d’être parfait, mais une base de travail.

Rytr est l’un de ces services. Facile à utiliser et gratuit. Il y a des offres payantes – à partir de 9 $ par mois pour plus de 5 000 caractères par mois, notamment -. Rytr peut être utilisé pour générer des emails, des posts de blog ou autre. Pour commencer, choisissez un scenario et un ton général dans le panneau de gauche, saisissez quelques mots pour que l’IA commence à travailler. Après quelques secondes de réflexion, vous aurez un bloc de texte à modifier et utiliser.

3. Transformer l’écriture manuscrite en texte numérique avec OneNote

Écrire en manuscrit est souvent plus rapide que taper sur un clavier, surtout avec un clavier virtuel. L’IA peut reconnaître votre écriture et la numériser, autrement dit, traduire votre écriture manuscrite en texte numérique. OneNote est l’un des meilleurs outils pour ce faire et l’outil est disponible sur desktop et les appareils mobiles gratuitement. Vous aurez cependant besoin de l’app desktop pour Windows si vous voulez convertir vos notes manuscrites en texte numérique qui puisse ensuite être copié dans d’autres apps.

Passez sur l’onglet Dessin dans le menu de OneNote et utilisez l’outil Sélection lasso pour sélectionner le texte manuscrit sur lequel travailler. Cliquez ensuite sur Encre vers Texte pour convertir le texte. La conversion est synchronisée avec les autres appareils sur lesquels vous avez l’app OneNote installée.

4. Composer de la musique dans Soundraw

S’il est tout à fait possible de composer de la musique sans intelligence artificielle, cette dernière simplifie grandement le travail, peut servir d’inspiration, remplir certains trous, etc.

Là encore, il y a de nombreuses options, mais Soundraw est l’un des plus simples, et gratuit. Vous n’avez même pas besoin de vous inscrire pour l’utiliser. Choisissez un thème, un tempo, quelques instruments, la durée et l’IA s’occupe de la composition. Et le résultat est souvent très sympathique.

Pour éditer ou télécharger la création, il faut avoir un compte. Un abonnement mensuel à 17 $ supprime les limites, notamment sur le nombre de pistes créées et sauvegardées.

5. Effacer et remplir dans Adobe Photoshop

Photoshop profite grandement de l’intelligence artificielle, avec des algorithmes qui permettent notamment de supprimer des objets ou de corriger les couleurs. Depuis peu, Adobe a introduit une fonctionnalité baptisée “One Click Delete and Fill”. Celle-ci fonctionne très simplement : vous pouvez supprimer des gens et des objets, en un clic, et le vide est remplacé par l’IA automatiquement.

Pour l’utiliser, il faut sélectionner l’outil sélection d’objet dans la barre d’outils – dans le même panneau que l’outil sélection rapide et baguette magique, il ressemble à un carré continu avec un carré en pointillé autour -. Choisissez votre objet, puis appuyez sur Maj + Suppr (Windows) ou Maj + Retour arrière (macOS) pour le faire disparaître. Plus Photoshop comprend l’arrière-plan de votre image, plus le remplissage post-suppression est efficace.