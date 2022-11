Les meilleurs outils de génération d’images via intelligence artificielle

L'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès ces dernières années. Elle s'attaque depuis peu à la génération d'images, un objectif pour le moins ardu. Voici une sélection des outils existants.

L’intelligence artificielle s’attaque depuis quelque temps à l’art, notamment à la génération d’images. Il existe aujourd’hui pléthore de services permettant de générer des images à partir de quelques mots clés que vous leur fournissez. Mais quels sont les meilleurs ? Voici un classement, assez subjectif, évidemment, des meilleurs outils gratuits de génération d’images via IA.

13. Fotor

Fotor utilise l’algorithme GoArt. Relativement facile à utiliser, mais s’apparente davantage à de simples filtres Photoshop qu’à autre chose. L’app propose même un bon éditeur photo, mais pour se débarraser des filigranes sur les images générées, il faut payer.

12. Hotpot AI

Hotpot est un logiciel assez rudimentaire, mais permet de faire de l’art via IA assez basique. Le résultat ne comprend pas vraiment la demande initiale et l’algorithme a des difficultés avec les visages.

11. Deep AI

DeepAI est un générateur assez simple et rudimentaire. Les images générées sont davantage des collages d’images trouvées ici et là que de réelles tentatives de création.

10. Dream Studio

Le logiciel Dream Studio est gratuit et propose de nombreuses fonctions que d’autres n’ont pas, comme la possiblité de changer les dimensions de l’image. Développé par Stability AI, qui a récemment déployé un générateur bien plus populaire, Stable Diffusion.

Le système est aussez très rapide, mais malheureusement, les résultats sont souvent très étranges. Il faut vraiment beaucoup d’informations à l’entrée pour obtenir quelque chose de viable. Donnez le nom d’un artiste à “copier”, par exemple, et vous verrez.

9. Stable Diffusion

Depuis quelques mois, le générateur d’image de Stability AI est officiellement disponible. Stable Diffusion est open source, gratuit et non censuré comparé à Dall-E ou Google Imagen.

Stable Diffusion semble bien plus efficace lorsque vous lui demander de créer avec le style d’un artiste en particulier. Ce qui pose quelques questions éthiques.

8 VQGAN+CLIP

Gratuit, cet algorithme Google Colab basé sur Python est relativement simple à utiliser. Suivez le lien, faites défiler, saisissez vos mots clefs et appuyez sur Ctrl+F9 ou Runtime – Run all. Le système procède par itération, vous pouvez ainsi voir les progrès de l’IA avec chaque image.

7. Dall-E Mini (Craiyon)

Le système connu autrefois sous le nom de Dall-E Mini, désormais Craiyon, crée différentes images qui, il l’espère, répondront à ce que vous voulez. Les images sont en assez faible résolution et le résultat laisse souvent à désirer. Cela ressemble plus à de la collecte d’images depuis le web et à un méli-mélo d’approximations qu’à une réelle réflexion.

6. Deep Dream Generator

Google Deep Dream Generator affirme pouvoir transformer des images en créations stylisées. C’est un outil très sympa, mais qui donne l’impression de jouer avec des filtres évolués et du coloriage plutôt que de générer vraiment quelque chose.

5. Nightcafe

Nightcafe ne vous laisse générer que quelques images avant de vous demander de payer, mais il offre beaucoup d’options. Les utilisateurs doivent acheter des crédits pour en avoir davantage ou augmenter la résolution des images.

Les résultats sont assez réussis, mais c’est loin d’être réaliste. La résolution, de base, laisse aussi grandement à désirer. À essayer. Mais difficile de lui justifier les 10 $ par mois demandés.

4. StarryAI

Avec son interface simple et épurée, StarryAI fonctionne aussi via des crédits. Certaines créations pourront vous plaire, d’autres sembleront très éloignées de ce à quoi vous pensiez. Est-ce que cela vaut d’acheter des crédits ? À vous de juger.

3. DALL-E 2

DALL-E 2 était probablement le générateur le plus attendu. OpenAI, le créateur de DALL-E, a officialisé son système le 28 septembre dernier. Les utilisateurs ont droit à 50 générations gratuites par mois et peuvent payer pour obtenir des crédits supplémentaires.

L’algorithme propose des résultats très réussis, mais a du mal à reproduire des styles particuliers. Et s’il a du mal avec les visages, les résultats sont souvent parlants.

2. Wombo Dream

Wombo Dream permet de créer des images dans différents styles. Vous pouvez même transformer vos création en NFT. Certaines créations sont vraiment évocatrices, pour le dire ainsi. Vous aimerez ou non, mais le moins que l’on puisse dire, ce que l’algorithme a du style.

1. Midjourney

La première place de ce “classement” revient à twitter.com/midjourney?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://twitter.com/midjourney?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor",{"metric25":1}]]" data-uri="c8c1378eef92e3310103b654a10115c1">Midjourney. L’outil a attiré l’attention depuis sa bêta ouverte et c’est aujourd’hui l’un des meilleurs générateurs d’images via IA, sans l’ombre d’un doute. La précision des images générées pourrait convaincre n’importe qui qu’elles sont la main d’un humain.

Midjourney a cependant un petit penchant à la répétition. Mais il ne fait aucun doute que vous serez souvent scotché(e) par le résultat. Le programme principal reste sur Discord et le bot offre les premières générations gratuitement. Il faut ensuite débourser 10 $ par mois pour l’abonnement basique avec 200 images.