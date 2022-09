Les meilleures apps pour préparer une aventure à l’extérieur

Partir à l'aventure à l'extérieur demande une certaine préparation. Pour cela, il existe des applications. Voici une sélection, selon ce que vous souhaitez faire.

Être en pleine nature a quelque chose de rafraîchissant et de relaxant, quelque chose que nombre d’entre nous ont appris à apprécier pendant la pandémie. Mais si vous êtes tout nouveau dans cette exploration du monde extérieur ou si vous voulez simplement mieux vous préparer, il vous faut une bonne application. Voici nos préférées pour faire en sorte que votre prochaine sortie soit encore meilleure.

Meilleure app de randonnée : AllTrails

Avec plus de 50 0000 chemins et sentiers sélectionnés à la main, AllTrails est une très bonne app pour trouver les randonnées proches de chez vous. AllTrails peut vous aider à trouver votre prochaine sortie selon votre niveau et l’activité désirée.

Parmi les autres app intéressantes : Gaia GPS, Hiking Project, Wikiloc et Komoot.

Meilleure app pour les randonnées longue distance : Atlas Guthook Guides

Si vous prévoyez une sortie longue distance, Atlas Guthook Guides est un must-have. Cette app offre des cartes détaillées et des informations sur plus de 50 randonnées longue distance en Amérique du Nord. Le tout avec accès hors ligne et suivi GPS, pour savoir où vous êtes et où vous allez.

Parmi les autres app intéressantes : Halfmile et Trail To Summit.

Meilleure app pour le vélo : Strava

Strava est une très bonne app pour toutes les activités d’extérieur, mais elle est particulièrement intéressante pour les cyclistes. Ceux-ci peuvent planifier facilement leur sortie avec la fonctionnalité “Heat Map” pour voir où les autres vont rouler. Que vous partiez rouler, courir ou marcher, Strava peut vous aider à suivre vos progrès et visualiser vos statistiques. Avec la version premium, vous avez même accès à davantage d’informations sur vos performances.

Parmi les autres app intéressantes : Map My Ride, Cyclemeter et Bikemap.

Meilleure app de camping : The Dyrt

The Dyrt est une très bonne app pour trouver un endroit où camper proche de vous. Avec plus de 40 000 emplacements dans la base de données, vous trouverez facilement où poser votre tente. Vous avez même accès aux avis des autres campeurs pour vous faire une idée.

Parmi les autres app intéressantes : Hipcamp, Campendium et Free Roam.

Meilleure app d’escalade : Mountain Project

Mountain Project est parfait pour trouver des voies d’escalade à proximité. Avec plus de 75 000 voies dans la base de données, vous pourrez trouver où grimper, et vous avez aussi accès aux avis des autres grimpeurs pour vous faire une idée.

Bien que ce ne soient pas des apps, vous pourriez aussi jeter un œil sur SummitPost et Peakbagger.

Meilleure app de météo pour l’extérieur : Dark Sky Weather

Si vous préparez une activité d’extérieur, vous devez vérifier la météo avant et, pour ce faire, nous recommandons Dark Sky Weather. L’app est reconnue pour ses prévisions à la minute, ce qui peut être extrêmement pratique en montage. Il y a une version Premium pour encore davantage de détails.

Parmi les autres app intéressantes : Windy, MyRadar et Weather Underground.

Meilleure app de navigation : Google Maps

Quel que soit l’endroit où vous vous rendez, Google Maps est une app incontournable. Avec ses indications et ses informations de trafic en temps réel, vous saurez toujours ce qui arrive devant vous. Il est aussi possible de télécharger les cartes pour une utilisation hors ligne et le signal GPS passe même sans connexion data. Cela peut vous sauver la vie.

Parmi les autres app intéressantes : Maps.me, Citymapper et Waze.